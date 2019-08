Wedemark

Sowohl die integrierte Gesamtschule wie auch das Gymnasium Mellendorf haben jetzt ihre neuen Fünftklässler begrüßt. Im Gymnasium starten 136 Schüler, an der IGS sind es 115. Beide Schulen haben jeweils fünf fünfte Klassen gebildet.

Die IGS sehe die Anmeldezahlen und die beständige Fünf- bis Sechszügigkeit als Beweis für die Beliebtheit der Schule, teilte Annika Greif als Leiterin der Sekundarstufe I mit. In einer kurzweiligen Feier wurden die neuen Schüler musikalisch von den Stammgruppen 6.1 und 8.1 unter der Leitung von Anne Gresbrand beziehungsweise Dominic Kleine-Borgmann empfangen. Dabei zeigten die älteren Gruppen, was in den Schwerpunkten innerhalb kürzester Zeit erlernt werden kann. Die neuen Fünftklässler wurden auch von Schülersprecher Per Bartels aus Jahrgang 11 begrüßt. Er ermutigte die Jüngsten in der Schule, sich als Stammgruppensprecher und auch sonst aktiv in der IGS einzumischen.

Schulleiterin Heike Schlimme-Graab hob bei der Einschulungsfeier am vergangenen Freitag hervor, dass die IGS weiterhin vom guten Miteinander und dem Engagement der Eltern, Lehrkräfte und Schüler lebe. Greif stellte das Jahrgangsteam um deren Leiterin Kristin Eibl vor, bevor alle neuen Schüler von Schlimme-Graab eine Sonnenblume überreicht bekamen. Im Anschluss erlebten die Fünftklässler ihre erste Unterrichtsstunde im Stammgruppenraum an der neuen Schule.

136 neue Fünftklässler am Gymnasium Mellendorf

Im Gymnasium hat die stellvertretende Schulleiterin Katrin Meinen ebenfalls am Freitag 136 neue Fünftklässler begrüßen können. Zum Auftakt der Feierlichkeiten war der Andrang bei Gottesdienst und eigentlicher Einschulung groß: Gut 500 Gäste, darunter Eltern, Geschwister und Lehrer begleiteten die jungen Gymnasiasten und füllten das Forum des Schulzentrums.

Das Schulorchester des Gymnasiums spielt zur Begrüßung des neuen fünften Jahrgangs. Quelle: Privat

Das Gymnasium bereitete den Neuankömmlingen ebenfalls einen festlichen Empfang. Nach dem Auftritt des Schulorchesters unter der Leitung von Axel Matzantke sprachen neben Meinen auch die Jahrgangsleiterin Franziska Jaap, die Vorsitzende des Schulelternrates Professor Cornelia Blume, die Fördervereinsvorsitzende Karen Drews sowie Schülervertreter ein paar Worte. Während die Fünftklässler nach der offiziellen Einführung in den ersten Unterrichtsstunden ihre Klassenlehrer kennenlernten, tauschten sich Eltern und Lehrer beim gemeinsamen Kaffeetrinken aus.

