Elze

„Die Aufregung und Freude bei den Kindern ist riesig“, sagt Jennifer Krämer, Leiterin der Kindertagesstätte Zwergenburg in Elze. Zum Start in das neue Kindergartenjahr macht das Hühnermobil vier Wochen lang dort Station.

Es ist ein Projekt des Biohofs Rotermund-Hemme aus Brelingen und wird vom Fachbereich Umwelt der Region Hannover koordiniert. Die Kita wird in den kommenden Wochen in Eigenverantwortung neun Hühner und einen Hahn versorgen. Sie sollen so lernen, Verantwortung zu übernehmen, und ein Gefühl für die Umwelt und die Nachhaltigkeit entwickeln. Sie können im Kita-Alltag direkt mit den Hühnern in Kontakt treten.

Hühnermobil steht bereits zum zweiten Mal in Elze

Das Hühnermobil kommt schon zum zweiten Mal bei der Kita Zwergenburg vorbei. „Die Kinder und pädagogischen Fachkräfte haben viel Freude dabei, die Hühner zu beobachten, zu streicheln und zu verpflegen“, sagt Krämer. In den kommenden Wochen dreht sich alles in der Kita um das Thema Huhn. So wird der Morgen damit beginnen nachzuschauen, ob die Hühner schon Eier gelegt haben. 

Von Leona Passgang