Negenborn

Keine Zuschauer, ein strenges Hygienekonzept, registrierte Teilnehmer und immer eine Pferdelänge Abstand: So haben die Jagdreiter am Sonntag ihre traditionelle Herbstjagd in der Wedemark hinter der Niedersachsenmeute unter Corona-Auflagen noch gerettet. Von Negenborn aus ging die Schleppjagd drei Stunden lang bei frischem Herbstwind über Wiesen, Felder, Sprünge und Gräben, vorbei am Hühnerberg, nach Ohlenbostel, Schadehop, Brelingen und zurück.

Mehr als 40 Jagdreiter nahmen mit Freude die Chance wahr, die – vielleicht letzte – Hubertusjagd in dieser Saison zu reiten. Dabei stand, wie Jagdherr Martin Börgel betonte, das Reiten und Verfolgen der Hundemeute durch die schöne Landschaft im Vordergrund. Der gesamte gesellige Teil der Schleppjagd fiel jedoch unter Schutzvorkehrungen. Statt einer Jagdvesper in Zelt oder Reithalle gab es Beutel mit belegten Broten zum Mitnehmen. Selbst als die Hundemeute sich über das Curée, ihren Pansen, am Ende der Jagd hermachen durfte, beobachteten die Reiter dies nur vom Pferderücken aus.

Und doch: Die Teilnehmer zeigten sich froh über die erlebnisreiche Jagd. „Wir wollen mit dieser Herbstjagd die Tradition fortführen, aber es ist eine Jagd in anderem Gewand“, fasste Börgel zusammen.

Zur Galerie Mit großem Aufwand haben Vereinsaktive und Jagdreiter in Negenborn eine Herbstjagd hinter der Niedersachsenmeute vorbereitet und die Veranstaltung bravourös gemeistert.

20 Grundeigentümer stimmen Streckenführung zu

Wochenlang hatten die Organisatoren unter tatkräftiger Hilfe von Heinrich Engehausen aus Negenborn die etwa 17 Kilometer lange Strecke zusammengepuzzelt. Sie mussten 20 Landeigentümer um Erlaubnis zum Überreiten von deren Gelände fragen – und alle unterstützten die Veranstaltung. „Teilweise haben sie an den Sprüngen mitgebaut“, berichtete Börgel und dankte dafür beim Stelldichein auf der Wiese Am Klosterberg. Dabei soll es nicht bleiben: Nach der Jagd bekommen die Grundbesitzer noch einmal Besuch von Engehausen und zum Dank einen Adventskalender des Lions Clubs.

Den großen Aufwand habe man nicht kippen wollen, auch wenn am Montag, 2. November, in Niedersachsen die Türen wegen Corona weiter geschlossen würden, sagte Engehausen. „Wir haben viel Arbeit reingesteckt.“ Zudem hätten sie auch ein genehmigtes Konzept gehabt.

Und los geht es bei bestem Herbstjagdwetter auf die etwa 17 Kilometer lange Strecke durch Wedemärker Gemarkungen. Quelle: Ursula Kallenbach

Geselliger Teil ist unter Corona eingekürzt

Der Reit- und Fahrverein Brelinger Berg hatte die sonst dort fest etablierte Hubertusjagd wie alle anderen Veranstaltungen mit vielen Zuschauern in diesem Jahr abgesagt. Die Brelinger überließen den Jagdtermin mit der Niedersachsenmeute diesmal dem benachbarten, erst drei Jahre alten Reitverein in Niedernstöcken als Ausrichter. Für das Stelldichein und das Halali zum Abschluss stellte Familie Meyer, die Mitglied im RV Niedernstöcken ist, ihre Anlage in Negenborn der Jagdgesellschaft zur Verfügung.

„Dies war nicht Brelingen 2.0, sondern Negenborn 1.0“, sagte Cosima von Dungern und lobte stellvertretend für die Niedersachsenmeute und die Jagdreiter die Veranstaltung. „Die Reiter hatten ein hohes Tempo, die Hunde sind sehr gut gelaufen, und die Streckenführung in vielen Bögen war sehr ereignisreich.“

Von Ursula Kallenbach