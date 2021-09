Die bunte Party kann steigen: Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat das Hygienekonzept für das Holi-Farbfestival am 4. September in der Wedemark genehmigt. Noch gibt es Tickets.

So bunt war das Holi-Farbrausch-Festival 2019 in Mellendorf – und so soll es auch wieder am Sonnabend werden. Quelle: Julia Gödde-Polley