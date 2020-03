Holger Segler stellt Moorbilder im Mooriz aus

Resse

Der Standort seiner ersten Ausstellung ist ausgerechnet das Moorinformationszentrum (Mooriz) – das ist kein Zufall. Holger Segler präsentiert in Resse seine Bilder, die ausschließlich Moor- und Heidelandschaften aus Norddeutschland in jeder Form zeigen – vorwiegend aus dem Pietzmoor bei Schneverdingen, aber auch aus dem Teufelsmoor bei Worpswede.

„Als ich zum ersten Mal das Teufelsmoor gesehen habe, war ich sofort fasziniert. Das ist aber schon 35 Jahre her, also zu Studienzeiten“, sagt Segler mit einem Augenzwinkern. Noch etwas länger liegt die Zeit zurück, in der das Fotografieren zu seinem Hobby wurde. „In der Schule habe ich an einer Foto-AG teilgenommen. Das war sehr spannend. Wir haben die Bilder damals noch in einer Dunkelkammer entwickelt“, erinnert sich der 54-Jährige.

Vernissage am 15. März

Nun also, natürlich mit reiner Digitalfotografie, folgt seine Premiere im Mooriz. Zu sehen sind dort ab Sonntag, 15. März, 12 Uhr, 20 Bilder. „Ich hoffe natürlich auf viele Besucher – Freunde wie Familie“, sagt er. Ein genauer Termin für die Finissage steht noch nicht fest. Segler weiß aber, „dass die Bilder für sechs Wochen zu sehen sind“. Eine Besichtigung ist möglich an den jeweiligen Öffnungszeiten des Informationszentrums.

„ Schwarze Wasser – Norddeutsche Moore in all ihren Farben“ lautet der Titel der Ausstellung. Und das passt auch inhaltlich. Denn auf seinen Werken zeigt Segler die verschiedenen Facetten von Mooren. „Mich reizen die Spiegelungen und das Spiel mit Farben – mal dunkel, so wie man sich Moore vorstellt. Aber eben auch mit bunten Farben, die die unglaubliche Vielfalt von Mooren zeigen“, sagt der Langenhagener, der beruflich als Software-Entwickler tätig ist.

Im Moor entstand der Kontakt zum Mooriz

Für Landschaftsfotografien fährt Segler aber nicht nur ins Moor. Mittlerweile hat er auch Norwegen für sich entdeckt – zwar ebenfalls mit Fotos von Mooren, aber auch mit Bildern von Sternen am Himmel. Der Kontakt zum Mooriz kam im Moor zustande. „Ich war gerade im Resser Moor unterwegs und habe fotografiert“, berichtet Segler. Dort habe ihn dann Margret Mahler vom Mooriz angesprochen und gefragt, ob er sich eine Ausstellung vorstellen könne. Konnte er.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung