Wedemark

Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 8 Uhr, haben Unbekannte aus einem VW T6 am Abbauernring in Brelingen eine Tacho-Einheit ausgebaut. Laut Polizei hatten sie den Griff der Fahrertür manipuliert und waren so in das Auto gelangt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Am Sonnabend gegen 16.35 Uhr schlugen Unbekannte die Beifahrerscheibe eines VW Caddy ein, der nahe der Einmündung der K 108/K 109 im Forst Rundshorn abgestellt worden war. Sie entwendeten eine Geldbörse. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.

Wer Hinweise zu den Taten geben kann, erreicht die Polizei in Mellendorf unter Telefon (05130) 9770.

Aktuelle Polizeimeldungen Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus der Wedemark lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander