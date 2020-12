Das Team Soziale Arbeit unter Leitung von Ellen Bruns arbeitet in diesem Zuschnitt seit 1. Februar 2020. Zusammengefasst sind darin alle Aufgaben der Sozialarbeit der Gemeinde Wedemark – egal, ob diese sich nun an den Schulbereich, die Flüchtlingsbetreuung oder auch Wohnungslose richtet. Auch das große Feld der offenen Jugendpflege ist dort verortet. Das Team umfasst insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter drei Schulsozialarbeiter, vier in der Flüchtlingsarbeit, einen Sozialarbeiter für die Wohnungslosen und neun sind zuständig für die Jugendpflege – dort sind einige Stellen vakant.

Dass der Verwaltungsvorstand der Gemeinde für das Team die engeren Zuständigkeiten der Fachbereiche aufgelöst hat, war ein Novum. „Aber Sozialarbeit arbeitet anders als Verwaltung“, sagt Bruns. „Wir sind jetzt der Ersten Gemeinderätin Susanne Schönemeier zugeordnet und können schnell Entscheidungen abrufen.“ Ziel war es auch, die Vernetzung der Arbeit zu stärken. „Es ist ein großartiges Team. Alle Sozialarbeiter haben ein gemeinsames Verständnis, und Schulsozialarbeiter besuchen auch Flüchtlingsfamilien.“ Von der bisherigen Adresse Am Sande 7 in Mellendorf wird das Team voraussichtlich im Februar 2021 ins Mehrgenerationenhaus am Gilborn in Mellendorf umziehen.