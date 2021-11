Wedemark

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Gemeinde Wedemark wieder einen „Lichterzauber“. Dabei sollen am Totensonntag, 21. November, von 18 bis 20 Uhr die Straßen der Wedemark mit Lichtern erhellt werden. Jeder, der mitmachen will, kann beispielsweise Kerzen, Windlichter, Laternen, Lampions und anderes in Hauseingänge und Fenster stellen.

Selbst bemalte Teelichthalter und Weckgläser mit Teelichtern im Innern können ebenso ein schönes Leuchtsignal aussenden, heißt es von der Kommune. Auch die Zweige von Bäumen lassen sich mit Lampions und hängenden Windlichtern erleuchten. Je mehr Anwohner mitmachen, desto heller wird die Wedemark an diesem Gedenktag leuchten.

Lichter dienen als Zeichen des Gedenkens und der Hoffnung

Mit dem Kerzenlicht will die Gemeinde der Verstorbenen gedenken und gleichzeitig ein Zeichen der Hoffnung und der Freude setzen. So kann jeder, der durch die Straßen der Wedemark wandert, sich am Leuchten in der Dunkelheit erfreuen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Aktion viel Aufmerksamkeit und positive Rückmeldung erfahren, teilt ein Rathaussprecher ferner mit. Die Straßen und Wohngebiete wurden von zahlreichen Lichtern erhellt. Die Kommune erhofft sich, dass dieses Jahr noch mehr Wedemärkerinnen und Wedemärker teilnehmen und in der Nachbarschaft vom geplanten Lichterzauber erzählen.

Von Fiona Lechner