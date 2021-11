Abbensen/Helstorf

„Alles (wieder) gut?“ So lautet das Thema beim Regionalgottesdienst zum Buß- und Bettag am Mittwoch, 17. November, ab 18 Uhr in der Helstorfer Kirche. Hinter dieser Frage steckt eine Sehnsucht nach mehr Normalität, weniger Sorgen und Einschränkungen. Der Buß- und Bettag gibt aber auch Anlass dazu, das eigene Leben zu prüfen und vielleicht umzukehren, wenn der eingeschlagene Weg in die falsche Richtung führt.

Die auch für Abbensen und Duden-Rodenbostel zuständige Kirchengemeinde lädt alle Gemeindemitglieder ein, im Gottesdienst zur Ruhe zu kommen, das eigene Leben mal anders zu betrachten und neue Kraft zu schöpfen. Pastorin Riikka Hinkelmann, Pastor Jens Rake und Prädikantin Petra Seide-Matthies gestalten den Gottesdienst gemeinsam. Besucher müssen sich im Voraus nicht anmelden, jedoch die derzeit gültigen Hygienevorschriften einhalten.

Von Fiona Lechner