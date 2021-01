Bissendorf/Hellendorf

Bei einem solchen Anlass sei dieser Kalauer erlaubt: Das ist wirklich eine tolle Familie. Die Hellendorfer Familie Tolle besteht nicht nur aus den Eltern Clarissa und Andreas, sondern auch aus sieben Kindern – drei Jungen und vier Mädchen. Aus diesem Grund überreichte Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski nun eine Patenschaftsurkunde von Frank-Walter Steinmeier. Empfänger: Marcial Xavier Tolle, das siebte und jüngste Kind der Familie. Er hat mit dem Bundespräsidenten nun einen prominenten Paten.

Bürgermeister Helge Zychlinski überreicht die Urkunde an Marcial Xavier Tolle und seine Eltern Klarissa und Andreas. Quelle: Stephan Hartung

Anzeige

Egal wer das ranghöchste Amt im Staate innehat – er übernimmt in der Regel die Patenschaft für das siebte Kind einer Familie. Im Herbst traf die Post aus dem Bundespräsidialamt bei der Gemeinde zur Weiterreichung ein. „Wir mussten die Übergabe mehrfach verschieben. Nun hat es endlich geklappt“, sagte Zychlinski, als er im Saal des Bissendorfer Bürgerhauses nicht nur im Namen Steinmeiers eine Urkunde sowie ein 500-Euro-Geschenk, sondern ebenso auch von der Gemeinde einen bunten Korb mit Lebensmitteln und Getränken an die Eheleute überreichte.

„Nur ein Kind fehlt bis zur Post vom Bundespräsidenten “

„Eine Patenschaft vom Bundespräsidenten, das kann nicht jeder von sich behaupten“, sagt Vater Andreas Tolle und erinnert sich daran, dass ihn in der Vergangenheit Freunde ein wenig aufgezogen hätten – als er noch sechsfacher Vater war. „Sie haben daran erinnert, dass nur noch ein Kind fehlt, damit es Post vom Bundespräsidenten gibt.“ Am 25. Juni 2019 erfüllte sich der Familienwunsch: Marcial Xavier kam zur Welt. „Wie bei allen anderen Kindern waren Geburt und Schwangerschaft völlig unkompliziert“, berichtet Mutter Clarissa Tolle.

Lesen Sie auch Familie mit sieben Kindern aus Hannover: Amalias Patenonkel ist der Bundespräsident

Bei der Vielzahl an Kindern bietet sich die leicht indiskrete Frage an: Ist die Familienplanung jetzt abgeschlossen? Andreas Tolle schmunzelt. „Darüber haben wir uns auch vorher nie Gedanken gemacht.“ Er fügt aber hinzu, „dass wir natürlich auch älter werden. Und man will ja auch kein Senior sein, wenn das Kind gerade volljährig wird“, sagt der 52-Jährige, der am Gymnasium Langenhagen Biologie und Sport unterrichtet.

Eigentlich leben im Haus sogar acht Kinder

Aus aktueller Sicht dürfte es also bei sieben Kindern bleiben. „Aber eigentlich leben bei uns sowieso acht Kinder“, sagt die 45-jährige Clarissa Tolle und lacht. „Unser ältester Sohn hat eine feste Freundin, die wohnt jetzt auch bei uns.“ Der von ihr erwähnte Sohn Corvin erblickte am 29. September 2000 das Licht der Welt, drei Wochen zuvor zogen die Tolles in ihr Haus in Hellendorf ein, das sie seitdem immer mal wieder ausbauen mussten. Zuvor wohnten die Eheleute in Hannovers Nordstadt. Dort haben sich der Student und die Studentin des gymnasialen Lehramts auch kennengelernt – jedoch nicht im Hörsaal, sondern beim Hochschulsport.

So funktioniert die Patenschaft des Bundespräsidenten Der Bundespräsident übernimmt regelmäßig für das siebte Kind einer Familie die Ehrenpatenschaft. Den Antrag dazu stellen die örtlich zuständigen Stadt- oder Gemeindeverwaltungen an das Bundespräsidialamt. Voraussetzungen: Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen alle Kinder leben und zudem vom selben Vater und/oder derselben Mutter stammen. Adoptivkinder sind leiblichen Kindern dabei gleichgestellt. Die Ehrenpatenschaft hat in erster Linie symbolischen Charakter. Sie ist mit der Taufpatenschaft nicht zu vergleichen. Der Bundespräsident bringt mit der Ehrenpatenschaft die besondere Verpflichtung des Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck. Als Geschenk erhält die Familie 500 Euro. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Bundespräsidialamtes bundesweit 449 Ehrenpatenschaften verliehen. Seit 1949, als das Programm startete, hat es insgesamt 81.699 Ehrenpatenschaften gegeben.

Familie gehen die traditionellen Paten aus

Auch wenn die Patenschaft des Bundespräsidenten nur symbolisch ist und das nachträgliche 500-Euro-Geschenk zur Geburt einmalig bleibt: Marcial Xavier hat im Vergleich mit seinen sechs Geschwistern definitiv den prominentesten Paten. Jedoch gibt es auch für seine Brüder und Schwester jeweils Paten, aber nicht nur klassisch Onkel oder Tante, dafür fehlten schließlich irgendwann die Kapazitäten in der erweiterten Familie. „Wir haben dafür auch Cousinen oder gute Freunde ausgewählt“, sagt Clarissa Tolle.

Von Stephan Hartung