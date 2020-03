Wedemark

Die Nachbarschaftshilfe, die derzeit von der Freiwilligenagentur in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden der Wedemark auf die Beine gestellt wird, findet auch großen Zuspruch bei den Mitgliedern der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG). Die Aktiven haben sich nun als weitere Mitglieder gemeldet, um den Einkaufsservice in der Kommune zu unterstützen.

„Es ist wichtig, gerade für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, dass es einen solchen Service gibt, und es ist toll, wie viel Zuspruch es von Wedemärker Bürgerinnen und Bürgern gibt“, sagt Karsten Hölscher, Leiter Verbandskommunikation der DLRG Wedemark.

Allerdings: Aktuell melden sich mehr Ehrenamtliche als Hilfsbedürftige. Hölscher appelliert speziell an die älteren Menschen in der Wedemark: „Bitte melden Sie sich bei der Kirchengemeinde vor Ort oder der Freiwilligenagentur und nehmen Sie dieses großartige Hilfsangebot an.“

Bei Interesse sind die beteiligten Kirchengemeinden St. Martini in Brelingen unter Telefon (05130) 584175, die Kirchgemeinde St. Michaelis in Bissendorf, (05130) 8770, die Kirchengemeinde Elze, (05130) 2922, die Kirchengemeinde Kapernaum in Resse unter (05131) 7017730 sowie die Freiwilligenagentur Wedemark in Mellendorf unter (05130) 9744511 erreichbar.

Von Sven Warnecke