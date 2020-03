Heimatmuseum zeigt Sammelleidenschaften und sucht Ausstellungsstücke

Bissendorf

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr muss es einfach eine Fortsetzung geben: „Hobby – Modellbau, Bastler stellen ihre Werke aus“ lautete 2019 der Name einer Ausstellung im Richard-Brandt-Heimatmuseum. Nun gibt es dort im Obergeschoss der Gemeindebibliothek an der Gottfried-August-Bürger-Straße 3 eine erneute Sonderausstellung. Unter dem Titel „ Sammelleidenschaften“ können Interessierte ab Sonntag, 5. April, mit einigen Beispielen ihr Hobby präsentieren.

„Es gibt so viele Sammler und unterschiedliche Hobbys – das Spektrum ist sehr breit“, sagt Peter Schulze, kommissarischer Leiter des Heimatmuseums. Dabei denkt er an die Menschen, „die mir bekannt sind und Pins oder Bierkrüge sammeln“, sagt Schulze. „Aber der Renner wäre natürlich, wenn wir von Sammelleidenschaften erfahren, an die man gar nicht denken würde. Wir nehmen alles, sind sehr flexibel.“ Bislang halte sich die Resonanz von möglichen Leihgebern jedoch in Grenzen. „Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir uns mehr erhofft.“ Bei ihm oder dem Ausstellungsteam können sich Interessierte melden, wenn sie Exponate zur Verfügung stellen wollen. Bislang hat das Team von Sammlern Fingerhüte, Modellautos und Streichholzschachteln erhalten.

Auch Streichholzschachteln sind das Sammeln wert. Quelle: Privat

Kaffeekannen sind bis zu 100 Jahre alt

Bereits gemeldet hat sich Christina Gutknecht-Wolf. Die Inhaberin des Hotels und Restaurants Zum Eichenkrug in Mellendorf sammelt Kaffeekannen. „Die befinden sich bei uns im Restaurant in der Dekoration“, sagt Gutknecht-Wolf. Direkt im Einsatz sind die Kannen aber nicht – viel zu riskant, wenn die bis zu 100 Jahre alten Schätze kaputtgehen könnten, was im oft stressigen Tagesgeschäft immer mal wieder passieren kann.

Alles begann 1999 mit fünf Kannen. „Da haben wir Relikte meiner Vorfahren ausgestellt. Und dann kamen in den vergangenen 20 Jahren immer mehr Kaffeekannen hinzu“, berichtet die Inhaberin. Entweder durch eigene Aktivitäten, um die Sammlung zu erweitern. „Aber auch durch unsere Gäste. Sie haben die Sammlung gesehen und mir ihre Exponate gebracht – beispielsweise wenn nach Haushaltsauflösungen nicht klar war, wie das Geschirr aufgeteilt wird.“

Diese Kaffeekanne steht normalerweise in Mellendorf. Doch Besucher können sie ab April im Heimatmuseum in Bissendorf sehen. Quelle: privat

Volles Haus in der Kaffeestube

Die Sammlung von Christina Gutknecht-Wolf ist inzwischen auf 120 Kaffeekannen angewachsen. „Mittlerweile sind alle Plätze besetzt, und ein neues Regal einsetzen möchte ich nicht“, sagt sie. Immerhin: Bis zum 28. Juni, dem Ende der Sonderausstellung im Richard-Brandt-Heimatmuseum, ist zumindest temporär wieder etwas Luft zwischen den Kannen. Denn vier Exponate hat sie an Schulze übergeben.

Der Zugang zum Heimatmuseum im Obergeschoss führt über den Haupteingang zur Gemeindebibliothek. Nur ein kleines Schild rechts des Eingangs verweist auf das Museum. Quelle: Ursula Kallenbach

Leihgeber können sich bis Mitte März melden Die Sonderausstellung „ Sammelleidenschaften“ im Richard-Brandt-Heimatmuseum in Bissendorf öffnet vom 5. April bis 28. Juni. Wer dem Museum Exponate aus einer eigenen Hobbysammlung zur Verfügung stellen will, meldet sich bis Montag, 16. März, bei Peter Schulze unter Telefon (05130) 7101 oder bei Friedrich Thümler unter Telefon (05130) 8272. Nach einer Terminabsprache begutachtet das Ausstellungsteam bei den Leihgebern zu Hause zunächst die Objekte.

