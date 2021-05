Lindwedel/Wedemark

Diebe haben Dutzende Goldfische aus einem Garten im Heidekreis in der Nachbarschaft zur Gemeinde Wedemark gestohlen. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten sich die Täter zwischen Freitag, 21. Mai, etwa 17 Uhr, und Dienstag, 25. Mai, gegen 7.30 Uhr, Zutritt zu dem Grundstück an der Straße Im Nettelfelde in Lindwedel verschafft. Sie ließen aus einem Teich das Wasser ab und entwendeten 60 große Goldfische. Die Beute hat einen Wert von gut 1800 Euro.

Diebe lassen Karpfen qualvoll sterben

Nach Auskunft des Polizisten hatten es die Diebe offensichtlich nur auf die Zierfische abgesehen, denn sechs Karpfen im Wert von etwa 900 Euro wurden im abgelassenen Teich zurückgelassen. Sie verendeten qualvoll auf dem Trockenen.

Hinweise erbittet die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (05071) 800350.

Von Sven Warnecke