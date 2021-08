Wedemark

Wie viele Gartenbrunnen gibt es in der Wedemark? Man weiß es wirklich nicht: Die zuständige Behörde rätselt. Aber wer Nachbarn fragt und die wieder Nachbarn, die wen kennen, der erfährt: Wer vom echten eigenen Brunnen träumt, fällt damit sehr schnell auf den harten Wedemärker Boden. Ton- und Lehmschichten bilden an nicht vorhersagbaren Stellen eine nicht zu durchdringende Schicht, und Grundwasser ist oft nicht in Sicht.

Mehrere Dürresommer – und die Gartengrundstücke lechzen nach Wasser. Wer nicht Trinkwasser zum Bewässern nehmen – und abrechnen – will, stellt reihenweise Regentonnen auf. Aber wenn der Himmel nichts hergibt, suchen viele private Grundeigentümer nach Möglichkeiten, Grundwasser anzuzapfen. Erstaunlich: In den Jahren 2020 und im ersten Halbjahr 2021 sind zur Gartenbewässerung oder zur Eigenwasserversorgung von Einfamilienhäusern in der ganzen Wedemark behördlich notiert nur sechs private Brunnen neu gebohrt worden, und eine Zunahme ist nicht zu verzeichnen.

Nur 33 private Brunnen sind angezeigt

Dies allerdings ist lediglich die Anzahl, die aus der Wedemark regulär bei der Region Hannover angezeigt wurde. Als Untere Wasserbehörde (UWB) verwaltet die Region die Zahlen. Ein Privathaushalt muss, bevor er den Untergrund aufbohrt, dies bei der UWB anzeigen, sprich: melden; eine Genehmigung ist nicht erforderlich. So ist das verfügbare Zahlenwerk wohl eher ein löcheriges Sieb: Der bei der Behörde insgesamt angezeigte Bestand – alt und neu – in der Wedemark liegt bei 33 privaten Brunnen.

In vielen Ortsteilen wie hier in Brelingen können Wedemärker sich postalisch bei alten Brunnen verorten. Quelle: Ursula Kallenbach

„Die UWB geht aber davon aus, dass die Brunnen in den meisten Fällen nicht angezeigt werden und somit eine deutlich höhere Anzahl an Gartenbrunnen bis dato gebohrt wurde“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Eine Anzeigepflicht bestehe seit der Neufassung des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) im Jahr 2010. „Es ist aber davon auszugehen, dass es vor 2010 bereits viele Gartenbrunnen in der Wedemark gab“, stellt Abelmann auf Anfrage fest. Für diese gelte aber der Bestandsschutz, und sie seien auch von den Besitzern nicht nachträglich anzuzeigen. Fazit des Behördensprechers: „Somit kann derzeit für die Wedemark keine genaue Gesamtzahl bestehender Gartenbrunnen gegeben werden.“

Brunnen sind ein „Erdaufschluss“ Geplante Brunnenbohrungen müssen Grundstücksbesitzer einen Monat vor Bohrbeginn bei der Unteren Wasserbehörde UWB) der Region Hannover anzeigen. Gleichwohl geht die UWB davon aus, dass die meisten Vorgänge in Eigenregie durchgeführt werden, und Hausbesitzer die Anzeigenpflicht umgehen. Beauftragte einschlägige Fachfirmen sind jedoch verpflichtet, die Bohrungen beim Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) anzuzeigen. Wer im Internet eine einfache Suchanfrage zu Brunnen in der Wedemark startet, stößt sofort auf „Erdaufschluss Anzeige für Brunnen“. Dort werden alle Rechtsgrundlagen für Bohrungen und Grundwasserentnahmen sowie zuständige Stellen angegeben. Die notwendigen Informationen sind auch auf der Internetseite www.hannover.de zu finden. Die Region als UWB beantwortet telefonische oder schriftliche Anfragen. Außerdem geben die Kommunen Auskünfte. uc

Gängige Schwengelpumpe – ein Glück

Ein modernes Wohnareal in Brelingen weist noch den Ziehbrunnen von 1510 aus. Quelle: Ursula Kallenbach

Tatsächlich gibt es in der Wedemark wohl kaum ein Dorf, in dem die Häuser und Höfe nicht über Jahrhunderte ihr Wasser aus den Hausbrunnen holten. Mancherorts existieren noch historische Sandsteine als Brunnenaufbauten; sie wurden aber oft auch zur Zierde später hingebaut. Wo noch alte Brunnen aus dem 20. Jahrhundert in Betrieb sind, begnügt man sich oft mit den funktionalen Betonbrunnenringen. Wer Glück hat, findet in Nachfolge auf einem Hofgrundstück noch eine gängige alte Schwengelpumpe für den Handbetrieb vor. Das Wort Pumpenschwengel geht sprachlich auf das Mittelhochdeutsche zurück, solche Pumpen waren schon im Hochmittelalter Stand der Technik.

Ganz alte Brunnen sind meist verschwunden

Architekt Uwe Hasbach hat in der Wedemark schon zahlreiche historische Höfe wiederhergestellt und seine Erfahrungen mit alten Brunnen. Quelle: Sandra Köhler

„Die ganz alten Brunnen sind meist verschwunden“, weiß Uwe Hasbach. Der Architekt hat mit seinem Unternehmen GfL in der Wedemark zahlreiche historische Fachwerkhöfe wiederhergestellt und energetisch auf modernen ökologischen Stand gebracht. Seine Kunden hätten zumeist die offenen Brunnen zugemacht und die nicht offenen Hauswasseranlagen mit Druckwasserbehälter bevorzugt, erklärt er. Auf seinem eigenen Hofgelände in Meitze hat Hasbach keinen alten Brunnen vorgefunden und eine Bohrung gar nicht versucht. „Vor 30 Jahren habe ich an meinem früheren Wohnsitz in Hellendorf schon zehn Meter tief bohren müssen“, berichtet er. Die Wedemark ist seinen Angaben zufolge speziell: Harte Ton- und Lehmschichten durchziehen den Untergrund. „Es gibt diese Einschlüsse. Man kann sie nur durch Bohrungen feststellen, weil sie mal hier und mal dort auftreten“, erklärt der Baufachmann. Für seine Wohnanlage aus historischen Fachwerkhöfen in Berkhof mussten die Bohrer – dort für Wärmepumpen – 30 Meter tief gehen. „Und wir mussten sie öfter ansetzen.“

Unter Hausbrunnen geht das Wasser aus

Bestehende Hausbrunnen der jüngeren Jahrzehnte, selbst wenn sie noch funktionieren, haben seit Langem mit einem weiteren Problem zu kämpfen: Das Wasser unten geht ihnen aus. „Sie sind für heutige Verhältnisse nicht mehr tief genug“, erklärt der ehemalige Redakteur dieser Zeitung, Friedrich Bernstorf, aus Brelingen. Sein Hausbrunnen, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert, reiche vielleicht fünf bis sechs Meter tief. „Der ist noch aus Mauersteinen gesetzt. Und unter jetzigen Bedingungen ist vielleicht ein halber Meter Wasser in der Tiefe drin.“ Die Bodenverhältnisse seien sehr unterschiedlich, und die wasserführenden Schichten ebenso. Bekannt ist aber auch: Der seit vielen Jahren sinkende Grundwasserspiegel im Wasserschutzgebiet Fuhrberger Feld – dazu gehört auch die Wedemark – für die Trinkwassergewinnung im Großraum Hannover wirkt sich aus.

Diesen Brunnenkopf haben die Brelinger Hausbesitzer vor Jahren über dem alten Hausbrunnen neu aufgemauert. Quelle: Friedrich Bernstorf

Landwirtschaft und Feuerwehr anders geregelt

Die Anzahl der landwirtschaftlichen Bewässerungsbrunnen in der Wedemark ist um einiges höher als die der privaten. In der Wedemark existieren nach Auskunft der Region acht seit 1992 bestehende Beregnungsverbände, weitere acht Landwirte haben Einzelerlaubnisse für eine Beregnung ihrer Felder. Die Anzahl der landwirtschaftlichen Beregnungsbrunnen schätzt die UWB auf insgesamt 350 bis 400. Auch gibt es etliche Feuerlöschbrunnen in der Wedemark, die ebenfalls regelmäßig überprüft werden. Wasserrechtliche Erlaubnisse für Feldberegnung werden bereits seit den späten 1960er-Jahren erteilt. Ein Anstieg entsprechender Anträge ist in der wasserrechtlichen Behörde nicht erkennbar, heißt es von dort.

Noch in den vergangenen Jahren hatte dieser aus Klinkern aufgemauerte alte Hausbrunnen in Brelingen etwas Wasser. Inzwischen ist er total trockengefallen. Quelle: Friedrich Bernstorf

Zur Kasse gebeten werden Private und Landwirte laut UWB unterschiedlich. Kostenfrei sind Grundwasserentnahmen für einen Einfamilienhaushalt. Bei landwirtschaftlicher Nutzung werden je nach entnommener Menge Gebühren erhoben. Neue Regelungen hinsichtlich einer erneuten Erhöhung der Entnahmegebühren sind der Behörde nach eigenen Angaben nicht bekannt. Die Wasserentnahmegebühren liegen in Niedersachsen seit 2021 bei 0,014 Euro je Kubikmeter, vorher bei 0,007 Euro. Unter 260 Euro Abnahme wird keine Gebühr erhoben.

Von Ursula Kallenbach