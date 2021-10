Wedemark

Der Weltverbesserer Hartmut El Kurdi kommt mit dem Stück „Home.Run“ der Agentur für Weltverbesserungspläne auf Einladung der Reihe „Theater Tage Wedemark“ ins Bürgerhaus Bissendorf. Er erzählt dort am Sonnabend, 16. Oktober, um 20 Uhr die Migrationsgeschichte seiner Familie. Die Wanderungen von Hessen, Tscherkessen, Kurden, Arabern und Briten spielen in Kurdis Geschichte eine Rolle. Humor, Musik sowie Dias und Super-8-Filme aus dem Familienarchiv verwandeln den Vortrag in ein lebendiges Erlebnis.

„Home.Run“ erhielt 2018 den Preis „pro vision“ der Stiftung der Kulturregion Hannover und eine Auszeichnung beim „Best Off“ Festival Freier Theater in Niedersachsen. Tickets für den Abend kosten 15 Euro im Vorverkauf und 19 Euro an der Abendkasse. Auf der Website www.wedemark.de/ttw21 der Gemeinde gibt es die Karten, aber auch weiterführende Informationen.

Von Max Baumgart