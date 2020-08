Das Kultursommerkonzert des Orgelbauvereins St. Martini Brelingen gibt es auch in diesem Jahr. Nur mit einem Unterschied: Die Kirche in der Wedemark ist zu klein. Deshalb gibt es das Konzert am 22. August in Neustadt. Unter freiem Himmel können sich die Zuhörer auf eine Hommage an Frank Zappa freuen.