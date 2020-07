Wedemark

Flächendeckend will der Internetanbieter HTP nun auch die Gewerbegebiete in Bissendorf und in Mellendorf Am Bahnhof einschließlich MTV-Sportpark mit Glasfaser erschließen. Die Abfrage bei den Unternehmen läuft bereits. Die Gesamtinvestition beziffert HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann, mit bis zu zwei Millionen Euro. Er erläuterte das Vorhaben jetzt gemeinsam mit der Gemeinde.

Interessenten können sich bis zum 30. September melden. Danach werden die Anschlüsse doppelt so teuer. „Ab Februar 2021 werden wir bauen“, kündigt der Geschäftsführer an. Wo begonnen wird, steht noch nicht fest. Anders als bisher bei den Privatanschlüssen in der Wedemark wird HTP in den Gewerbegebieten selber bauen – ohne die Deutsche Glasfaser.

3000 Euro pro Betrieb

„Wir rechnen von unserer Seite mit 10.000 Euro Investition pro Geschäftskunde“, sagt Heitmann. „Die Herausforderung beim Ausbau von Gewerbegebieten ist die Entfernung zwischen und auf den Grundstücken, die die Baukosten in die Höhe treiben.“ Deshalb kalkuliert HTP mit einem einmaligen Baukostenzuschuss jedes Betriebs in Höhe von 3000 Euro. Dieser läge jedoch weit unter dem Preis einer individuellen Einzelerschließung. „Das Modell rechnet sich nur, wenn mindestens 40 Prozent der Unternehmen mitmachen“, so der Geschäftsführer.

Gewerbe brauchen „Datenautobahnen“

„Es ist extrem wichtig, dass Gewerbe nicht nur an Autobahnen angebunden sind, sondern auch an Datenautobahnen“, bekräftigt Bürgermeister Helge Zychlinski. „Unseren Unternehmen bietet sich die Chance auf eine hochwertige Infrastruktur.“ Glasfaser sei zukunftsträchtig, und HTP sei dabei in der Wedemark Vorreiter. „Wir appellieren an die Gewerbetreibenden, dass sie das für ihre Zukunftsfähigkeit einsetzen.“ Dies seien Investitionen, „die sich für die ganze Gemeinde auszahlen“. Mit einer starken Nachfrage rechnet Heitmann besonders, weil in den Wedemärker Gewerbegebieten viele Dienstleistungsunternehmen arbeiten. Der Anbieter böte den Betrieben Bandbreiten von 250, 600 und 1000 Mbit/s symmetrisch im Down- und Upload, hohe Verfügbarkeit und feste IP-Adressen sowie Servicezeiten rund um die Uhr.

312 Privatanschlüsse sind nicht vergessen

Beim flächendeckenden Glasfaserausbau für Privatkunden in der Wedemark musste HTP exakt 312 Adressen unberücksichtigt lassen. „Drei Prozent der Leitungen sind wirtschaftlich nicht zu machen. Aber es gibt zu jeder Adresse eine Idee, wie wir das Problem lösen“, betont Heitmann. Immerhin seien diese Haushalte schon mit DSL angebunden. Die Gemeinde hat die Adressen an die Region Hannover weitergegeben, damit die Antragsteller über öffentliches Fördergeld ihre schnellen Internet-Anschlüsse bekommen. „Sie sind für die nächste Förderperiode im Jahr 2021 gemeldet“, sagt der Bürgermeister.

Von Ursula Kallenbach