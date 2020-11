Mellendorf

Das Gymnasium Mellendorf startet nach eigenen Angaben ab Dienstag, 3. November, mit dem sogenannten Szenario B. Die Schülerinnen und Schüler werden also fortan in geteilten Lerngruppen unterrichtet. Damit soll gewährleistet sein, dass der Mindestabstand an der Schule besser eingehalten werden kann.

„Ich bin erleichtert, dass wir nicht im Vollbetrieb unterrichten“

Bereits am Montag mussten die Schüler des Mellendorfer Gymnasiums komplett zu Hause bleiben und wurden per Homeschooling unterrichtet. Die Schulleitung habe die Zeit genutzt, um alle wichtigen Regelungen für den Betrieb mit halben Lerngruppen festzulegen und an Eltern, Schüler und Lehrkräfte zu kommunizieren, sagt Schulleiterin Katrin Meinen. Dazu gehörten etwa der Umgang mit Klassenarbeiten, die Einteilung der Gruppen sowie die Vorgaben für das digitale Lernen. „Ich bin erleichtert, dass wir heute bei einem Inzidenzwert von 111,7 nicht im Vollbetrieb unterrichten, wo Mindestabstände nicht einzuhalten sind“, sagt Schulleiterin Meinen. Die Hausmeister richten derzeit die Räume entsprechend der neuen Regelungen her.

Anzeige

Die beiden Bedingungen für das Szenario B am Gymnasium waren am Sonnabend erstmals erfüllt und haben sich am Montag bestätigt: Ein kompletter Jahrgang befindet sich in Quarantäne und der Inzidenzwert in der Region Hannover liegt über dem kritischen Wert von 100. Das Szenario greift dann mehr oder minder automatisch. Die Landesschulbehörde und das Gesundheitsamt der Region Hannover hatten am Wochenende dem Vorgehen, die Schule am Montag nur für die terminierten Klassenarbeiten und eine Notbetreuung zu öffnen, zugestimmt.

Wie geht es mit der IGS weiter?

Nach Angaben von Gemeindesprecher Ewald Nagel wird ab Dienstag auch die Integrierte Gesamtschule (IGS) auf das Szenario B mit geteilten Klassen wechseln. Im Vorhinein gab es Unsicherheiten, wie fortan mit den beiden Schulen, die sich im gleichen Gebäude befinden, verfahren werden soll. Diesbezüglich laufen nun weitere Beratungen zwischen den Behörden. Die Gemeinde Wedemark will laut Bürgermeister Helge Zychlinski durchsetzen, dass die Regeln für eine Schule künftig für beide gleichermaßen gelten. Vor Mitte der Woche sei aber nicht mit einer Vereinheitlichung zu rechnen, sagte Nagel.

Weitere Schulen sollen zunächst nicht von Corona- und Quarantänefällen sowie dem Szenario B betroffen sein, sagte der Gemeindesprecher. In der Wedemark befinden sich die Infektionszahlen im Regionsvergleich auf einen recht geringen Niveau. Am Montag gab es 20 Corona-Infizierte, der Inzidenzwert vor Ort lag bei 39,5.

Von Sebastian Stein