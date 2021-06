Mellendorf

In Corona-Zeiten müssen Schüler oft Verzicht üben. Vor allem entfallen die Treffen der Arbeitsgemeinschaften, weil sich dort Gruppen aus unterschiedlichen Jahrgängen mischen würden. Das ist im Gymnasium Mellendorf nicht anders. Doch auf Initiative von Referendarin Miriam Hospowsky und Lehrerin Hanna Lütjen, beide seit Februar in Mellendorf im Schuldienst, ist nun das Kulturelle Café entstanden – quasi als Best-off der Angebote des Gymnasiums, das online zu sehen ist.

Besucher können an Laptop, Smartphone oder Tablet durch ein Gebäude gehen, das wie eine Kunstgalerie aussieht. Dort gibt es viel zu entdecken: Ob Musik, Lyrik, Beiträge aus dem Bereich darstellendes Spiel oder zum Klimawandel, ob als Audiodatei, Film, Bild oder Text – das Spektrum ist sehr breit. „Wenn man den Rundgang in dem Kulturellen Café komplett macht, erhält man bis zu 45 Minuten Unterhaltung“, sagt Hospowsky, die zusammen mit ihrer Kollegin alle Beiträge zusammengeschnitten hat.

Ob es eine Fortsetzung gibt, ist noch nicht klar

Die Idee zum Projekt erarbeitete Hospowsky mit Lütjen im März. Seitdem waren einmal pro Woche sechs Schüler aus den Jahrgängen sechs bis zehn mit von der Partie. Die Treffen – immer mittwochs ab 16 Uhr – fanden per Videokonferenz statt. „Wir haben anfangs viel überlegt, was wir machen können. Dann hat es richtig Spaß gemacht“, erzählt Schülerin Katharina Grund. Die Zehntklässlerin spielte auf der Geige einen Musikbeitrag ein, eine Melodie aus „Vier Jahreszeiten“. Andere Schüler steuerten Gedichte und Bilder bei, hinter denen beim Anklicken neue Beiträge zum Vorschein kommen – beispielsweise zur Schönheit des Frühlings, aber auch ein Plädoyer gegen Umweltverschmutzung. Stets spielt das Thema Natur eine Rolle.

Ob die virtuelle AG und das Kulturelle Café eine Neuauflage im kommenden Schuljahr erfährt, ist laut Lütjen noch nicht klar. „Wir müssen gucken, ob es dann noch sinnvoll ist“, sagt die Lehrerin,die die Fächer Musik sowie Politik-Wirtschaft unterrichtet. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn die sinkenden Inzidenzwerte sorgen auch am Gymnasium Mellendorf sukzessive für eine Normalisierung des Schulbetriebs – vielleicht bald wieder mit Präsenz-AGs. Denn so schön die Arbeit im virtuellen Café auch war: „Es fehlte etwas: Der persönliche Austausch ist doch schöner“, sagt Zehntklässlerin Grund.

Das Kulturelle Café wird am Mittwoch, 9. Juni, um 16 Uhr eröffnet. Über die Schulhomepage www.gymnasiummellendorf.de gelangen Interessierte im Themenbereich „Aktuelles“ ins Café. Ein wenig Eile ist aber geboten. Denn das Kulturelle Café schließt bereits am 16. Juni, was nach Auskunft der Lehrkräfte mit dem Datenschutz zu tun habe.

