Mellendorf

Eine schöne Adventszeit trotz Corona-Beschränkungen – das wünscht sich die Schulgemeinschaft des Mellendorfer Gymnasiums. Der Pandemie-Alltag mit Mund-Nasen-Schutz und Abstandsgebot ist zwar für viele Schüler bereits Normalität geworden, doch die Advents- und Weihnachtszeit ist eigentlich geprägt von Gemeinschaft. Aus diesem Grund hat die Lehrerschaft einen digitalen Adventskalender für ihre Schüler gestaltet, um sie so jeden Tag mit kleinen Videobotschaften zu überraschen.

Lehrer und Schüler verwandeln SV-Raum in Aufnahmestudio

„Der Tannenbaum war leider noch nicht aufgestellt“, sagt Schulleiterin Katrin Meinen. Für die Aktion verwandelte das Kollegium den Raum der Schülervertretung (SV) kurzerhand in ein Aufnahmestudio um. Mathe- und Sportlehrer David Thale stellte sein Smartphone zur Verfügung und zeichnete die Botschaften von 20 der insgesamt 87 Lehrkräfte auf. Mit viel Liebe hätten Lehrer und Schüler den SV-Raum umgestaltet – und neben weihnachtlicher Deko durfte auch das Schulmaskottchen, ein Löwe namens Günter Markus, nicht fehlen, berichtete die Schulleiterin nun.

„Jeder hat seine Zeilen vorbereitet und in die Kamera gesprochen“, erläutert Meinen das Prozedere. Sie selbst eröffnet den digitalen Adventskalender mit einer eigenen Grußbotschaft, in der sie sich persönlich an Schüler, Eltern, Kollegen und Mitarbeiter wendet. Neben den Lehrkräften beteiligten sich auch Schüler unterschiedlicher Jahrgangsstufen und aus der Schülervertretung sowie Ehemalige an der Produktion des digitalen Adventskalenders.

Digitaler Adventskalender ist für Jeden zugänglich

Der digitale Adventskalender ist nicht nur für die Schulgemeinschaft gedacht, auch Interessierte lädt das Gymnasium ein, den digitalen Adventskalender zu verfolgen. Der Adventskalender erscheint am Dienstag, 1. Dezember, auf der Internetseite des Gymnasiums unter www.gymnasiummellendorf.de. Dort öffnet sich dann bis zum 24. Dezember jeden Tag ein neues Türchen mit einem neuen Video.

Von Leona Passgang