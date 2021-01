Wedemark

Die Anerkennung kann eigentlich gar nicht hoch genug ausfallen: Im Vorfeld des bevorstehenden Abiturs hat am Gymnasium Mellendorf der Kurs Geschichte „nebenbei“ noch bemerkenswerte und wegweisende Forschungsergebnisse erbracht. Acht Zweiergruppen haben für ihre Hausarbeiten die Nachkriegszeit in der Wedemark und speziell in Bissendorf untersucht.

Die Schülerinnen sowie Schüler haben dazu ein Quellenstudium betrieben und das Archiv der Region in Neustadt am Rübenberge aufgesucht. Dort befinden sich die wesentlichen Dokumente der jetzigen Gemeinde Wedemark, die so seit der Gebietsreform im Jahr 1974 besteht, und der früheren Einzelgemeinden, die dem ehemaligen Landkreis Burgdorf zugeordnet waren. Junge Forscher aus dem Gymnasium der Gemeinde Wedemark gehen dort schon seit sieben Jahren ein und aus. So lange währt bereits die Kooperation der Gemeinde mit dem Gymnasium in Mellendorf im Projekt Erinnerungskultur – Geschichte der Wedemark 1930 bis 1950.

Auf Kriegsende folgt „Entnazifizierung“

„Erste Schritte Richtung Demokratie“ hat dieser Seminarfachkurs in den Dokumenten der Jahre 1945 bis 1950 gesucht. Damals war Hinrich Wilhelm Kopf Ministerpräsident in Niedersachsen, die britischen Besatzungsmächte organisierten, was Entnazifizierung genannt wurde – ein äußerst bürokratischer Prozess, wie die Schüler in ihren Einzelarbeiten belegen. Eine Entnazifizierungskammer in Burgdorf, 21 solcher Ausschüsse dort sowie Fragebögen sollten vor allem erst einmal erhellen, welche Personen wieder für ein Amt und eine ordnungsgemäße Verwaltung infrage kämen, also „entlastet“ werden konnten.

„Die Ämter wurden zunächst nach Entlastung wieder vergeben, nicht nach Kompetenz und Fähigkeiten“, fanden die Gymnasiasten heraus. Zwar wurde auch die deutsche Bevölkerung einbezogen in den Klärungsprozess, „aber das funktionierte oft nicht“. An Fallbeispielen zeigen die Gymnasiasten in Einzeluntersuchungen für Bissendorf auf, dass „die Wahrhaftigkeit von Aussagen oft zweifelhaft ist“.

Briten bauen Schulsystem neu auf

Auch das Schulsystem sollte unter britischer Aufsicht ein demokratisches werden. „In Bissendorf haben wir dazu alle eingesetzten Maßnahmen wiedergefunden“, veranschaulichen die Schüler. Lehrer wurden mittels Fragebögen „entnazifiziert“, zur Umerziehung der Jugend wurden die Schulbücher selektiert und neue Lehrpläne erstellt. Die Bissendorfer Schule wurde erweitert, im Landkreis Burgdorf wurde die Volkshochschule zur Bildung der Erwachsenen eingerichtet. Im Alltag mussten die Menschen, auch das belegen die Schüler bei ihren Forschungen, gleichzeitig gegen Hunger und Mangel kämpfen, und in ihren Häusern wurden Flüchtlinge einquartiert.

Weitere Gespräche mit Zeitzeugen wären möglich

Kein Zweifel: Weitere Schülergenerationen können diese Arbeit in anderen Orten der Wedemark fortsetzen. „Es wären noch mehr Zeitzeugengespräche ergänzend möglich“, sagte Schülerin Merle Dalmer, die für die Gruppe jetzt die Präsentation im Bürgerhaus in Bissendorf online begleitete. Auch die Gymnasiasten Frederik Eichstadt und Alexander Köbrich trugen ihren Part online bei, während Bürgermeister Helge Zychlinski und die anderen Akteure des Gesamtprojekts unter Corona-Abstand im Bürgersaal die Leistungen würdigten.

Symposium ist für Frühsommer geplant

Nicht in einem Symposium wie sonst seien diesmal die Ergebnisse der wissenschaftsnahen Arbeiten der Gymnasiasten präsentiert worden – coronabedingt, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski mit Bedauern. Auch werde kein Einzelheft dazu aufgelegt wie bereits in der Geschichtsreihe der Gemeinde mit zwölf Heften. „Das, was heute vorgelegt ist, soll als Teil in einem gebundenen, repräsentativen Band herausgegeben werden“, kündigte Zychlinski an. Darin werde dann außerdem das geplante Symposium eingearbeitet, das voraussichtlich im Frühsommer einen Abschluss dieses mehrjährigen Projekts setzen werde – „wenn auch nicht der Arbeit an der Erinnerungskultur“.

Schüler profitieren für ihr Studium

Franz Rainer Enste (vin links) Martin Stober, Gerrit Dworok und Bürgermeister Helge Zychlinski zeigen sich von der Arbeit der Schüler beeindruckt. Quelle: Ewald Nagel/Gemeinde Wedemark

„Das, was geleistet worden ist, liefert einen Steilpass für künftige Arbeiten von unschätzbarem Wert“, bescheinigte Projektkoordinator Franz Rainer Enste den Schülern und Lehrern. „Das wissenschaftsgeleitete Lernen ist ein Konzept, das aufgegangen ist.“ Martin Stöber vom Niedersächsischen Institut für Historische Regionalforschung (NIHR) nannte die Schülerforschung hochrangig. Es gebe viele Heimatforscher vor Ort, aber die Schüler sollten die wissenschaftliche Methodik lernen und am lokalen Geschehen anwenden. Lehrer Gerrit Dworok gab seinen Schülern eine Zusicherung auf den Weg, die sie zur Unterstützung in diesen Zeiten zwischen Abi und Uni gut brauchen können: „Die Fertigkeiten aus dem Projekt werden euch massiv helfen im Studium.“

