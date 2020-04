Grundstein für Anbau auf Campus W in Mellendorf liegt

Mellendorf

Die Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungen, Geld und einer Bauzeichnung des Projekts ist eingemauert. Ab jetzt kann der Neubau für das Schulzentrum in die Höhe wachsen. Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski hat fast ohne Publikum – Grund ist die Corona-Pandemie – den Grundstein für den rund 8 Millionen Euro teuren Anbau auf dem Campus W in Mellendorf gelegt.

Lediglich die Schulleiterinnen von Gymnasium und IGS, Katrin Meinen und Heike-Schlimme-Graab, sowie der Architekt Andreas Schmotz und der zuständige Fachbereichsleiter bei der Verwaltung, Kay Petersen, verfolgten die Zeremonie, die eigentlich mit einer großen Feier verbunden werden sollte. „Es ist gut, dass der Bau krisenunabhängig weitergeht, denn die Räume werden dringend gebraucht“, sagte Zychlinski.

Neubau beherbergt zusätzliche Klassenräume

Bis zum Sommer kommenden Jahres sollen in dem Gebäude, das am Ende des gymnasialen Flügels entsteht, zehn Klassenzimmer, Verwaltungsräume, ein Zimmer für Besprechungen sowie Toilettenanlagen und Lagerräume entstehen. Zwei Jahrgänge des Gymnasiums Mellendorf sollen in dem dreistöckigen Erweiterungsbau untergebracht werden. Aktuell fehlt der Platz: Nach Angaben der Gemeindeverwaltung gibt es in dem Schulzentrum, das 2011 errichtet wurde, nicht genügend Räume.

So soll der Anbau auf dem Campus W in Mellendorf aussehen. Zwei Jahrgänge des Gymnasiums Mellendorf werden dort untergebracht. Quelle: Architekten Höhlich und Schmotz

Winkelstützen müssen Gebäude sichern

Anfang Februar hatten die Architekten einen möglicherweise gefährlichen Fehler der Baufirma entdeckt: Die Arbeiter hatten zu dicht am Bestandsgebäude gebaggert. Die Grube entsprach nicht der Norm. Unklar war, ob dies Auswirkungen auf das Gebäude hat. „Noch ist nichts verrutscht“, beruhigte Zychlinski kurz nach Bekanntwerden der Panne. Die Verwaltung räumte vorsichtshalber den Trakt. Dieser durfte nicht mehr betreten werden. 700 von insgesamt 1000 Schülern des Gymnasiums wurden nach Hause geschickt. Eine Fachfirma baute Winkelstützen ein, um die Statik des Gymnasialtrakts zu sichern.

Bislang war auf dem Campus W die Baugrube zu sehen. Jetzt beginnt der Hochbau für den Anbau. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Unternehmen aus der Wedemark baut Fenster ein

Anschließend gingen die Arbeiten auf der Baustelle weiter. Mit dem Grundstein beginnt nun der Hochbau für den Neubau mit einer Geschossfläche von circa 500 Quadratmetern. Die Arbeiten befinden sich „im Zeit- und Kostenrahmen“, heißt es aus dem Rathaus. Damit das so bleibt, hat der Verwaltungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für weitere Arbeiten vergeben. 145.000 Euro investiert die Gemeinde in die Metallbauarbeiten. 83.000 Euro kostet der Einbau der Fenster, den eine Firma aus der Wedemark vornehmen wird.

Die Eröffnung des Erweiterungsbaus will die Gemeinde, so kündigt es das Rathaus in einer Mitteilung an, im kommenden Sommer „in einem gebührend großen Rahmen“ feiern.

Von Julia Gödde-Polley