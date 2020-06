Brelingen

Zum neuen Schuljahr soll die Grundschule Brelingen als Ganztagsschule starten. Dazu investiert die Gemeinde Wedemark in einen An- und Umbau nach aktueller Kostenkalkulation rund 1,5 Millionen Euro. Es entstehen eine Mensa und ein weiterer Unterrichtsraum.

Die Arbeiten sind in vollem Gang und liegen insgesamt im Zeitplan. Alle Aufträge seien an Firmen vergeben, bestätigt Gemeindesprecher Ewald Nagel. Bei der Mensa kommt es jedoch zu einer Verzögerung wegen eines Wassereintritts; die Wände sind an mehreren Stellen feucht. Die Ursache ist nach Auskunft des Fachbereichs Planen und Bauen der Gemeinde ermittelt, die Beseitigung des Schadens sei beauftragt.

Möbel sollen in den Ferien kommen

Die Dachdeckerfirma ist nach Angaben des Gemeindesprechers in Verzug. Der aktuelle Bauzeitenplan sieht die Übergabe des Anbaus Anfang August vor. So können die Möbel nach Plan noch in den Sommerferien, vom 16. Juli bis 26. August, in den Neubau gestellt werden, erläutert Nagel. „Auch die Ausstattung ist bereits bestellt, sowohl für den Multifunktionsraum als auch für den Klassenraum“, sagt er. „Wir gehen davon aus, zum neuen Schuljahr auch in Brelingen in den Ganztagsbetrieb starten zu können.“ Die Gemeinde habe von der Landesschulbehörde noch keinen Bescheid erhalten, doch sind die zusätzlichen Lehrkräfte der Schule schon zugeordnet, bestätigt Schulleiterin Doris Rommel.

Ein Blick auf die aktuelle Baustelle. Quelle: Ursula Kallenbach

Beim Schulessen werden Elternwünschen erfüllt

Ein Wedemärker Caterer sorgt an der Schule für das Mittagessen. Die Schulleiterin ist froh, dass dabei der Wunsch der Eltern Gewicht hatte. „Wir haben einen gastronomischen Betrieb ausgewählt, der überwiegend regionale Produkte und Bioware verarbeitet. Auch Allergien werden berücksichtigt“, sagt Rommel.

Der Anbau umfasst eine Grundfläche von 290 Quadratmetern. Seit November 2019 liegt der Grundstein. Erste Überlegungen von Schule und Eltern zum Ganztagsbetrieb gab es bereits 2016. Einem Verwaltungsvorschlag zum Umbau aus dem April 2018 setzten Schule und Elternschaft ihre eigenen Vorstellungen entgegen. „Es bedurfte einiger Aushandlungsprozesse, pädagogisch Wünschenswertes und administrativ Machbares unter einen Hut zu bringen“, macht die Rektorin im Rückblick deutlich. Die Aufgabe habe alle Beteiligten – Schulträger, Schule und Elternschaft – in diesen Jahren vor große Herausforderungen gestellt. Mit der Ausweitung des Schulalltags auf den Nachmittag bekomme die Schule als Lebensraum für alle Schüler eine noch größere Bedeutung.

Einen Plan B gibt es nicht

Vom Baufortschritt überzeugte sich jetzt auch der Bildungsausschuss des Rates in einer gemeinsamen Begehung mit den Fachleuten aus der Verwaltung. Einen Plan B, falls es mit der Fertigstellung zum Beginn des neuen Schuljahres doch nicht klappt, gibt es nicht, hörten die Ausschussmitglieder dabei. „Sowohl die Schulleitung als auch die Verwaltung gehen davon aus, dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig zu Ende gebracht werden können“, berichtet die Ausschussvorsitzende, Daniela Mühleis. Für den Fall, dass sich derartige Probleme tatsächlich abzeichnen würden, könne der Fachbereich Schulen in Kooperation mit der Brelinger Schule sehr schnell Lösungen entwickeln.

