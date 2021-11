Hellendorf

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule am Steinkreis in Hellendorf nehmen an der bundesweiten Aktion „Lesen für Unicef“ teil. Dabei sammeln sie Spenden für das Unicef-Bildungsprojekt „Let us learn“ in Madagaskar. Für das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen lesen die Kleinen am Freitag, 19. November, in einem jeweils selbst gewählten Buch und erhalten für jede gelesene Seite einen bestimmten Spendenbetrag von Sponsoren, die sie im Vorfeld für die Aktion gewonnen hatten – etwa Eltern, Verwandte und Freunde.

Ursprünglich war zudem eine Lesung zweier Vertreterinnen des Unicef-Projektes geplant. Diese muss jedoch aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen ausfallen. Stattdessen lesen die Kinder jeweils nur klassenintern, heißt es von der Schulleitung.

Mit den Spenden werden Schulen in Madagaskar gebaut

Die Spenden fließen zur Hälfte in das Unicef-Bildungsprojekt „Let us learn“ und helfen Jungen und Mädchen in Madagaskar, eine Schule zu besuchen. Unicef baut in besonders benachteiligten Regionen im Süden von Madagaskar Klassenräume auf und stattet die Schulen mit Lernmaterial und Toiletten aus. Zudem würden auch Lehrer ausgebildet. Die andere Hälfte des „erlesenen“ Betrags kommt der Grundschule in Hellendorf selbst zugute.

Von Fiona Lechner