Große Nachfrage: Verein sammelt Spenden für zweiten Bürgerbus WedeBiene

Mellendorf

Der Bürgerbus WedeBiene wird sehr gut angenommen. Doch wegen der hohen Nachfrage benötigt der ehrenamtlich organisierte Fahrdienst in der Gemeinde Wedemark dringend ein zweites Fahrzeug. 5500 Euro sind dafür mittlerweile an Spenden zusammengekommen. Auch der Famila-Markt in Mellendorf hat sich mit 1500 Euro beteiligt. Jetzt fehlen noch gut 14.000 Euro.

Daher laufe die Spendenaktion für den zweiten Kleinbus weiter, sagt Frank Gerberding, stellvertretender Vorsitzender des dreiköpfigen Vorstands des Vereins WedeBiene. Aber er ist guten Mutes: „Wir werden wohl im Spätsommer so weit sein, dass wir kaufen können“. Etwa Caddy-Größe solle das nächste Fahrzeug haben, sagt der ehrenamtliche Vorstand.

Telefondienst braucht viele Neue

Aktuell sind 17 Fahrer für die ehrenamtlichen Transporte eingeteilt. „Da haben wir keinen Mangel, aber wir benötigen dringend Ehrenamtliche für die Telefondienste“, sagen Horst Eicke und Angela Klingrad aus dem Vorstand. Neun seien aktiv dabei, aber zurzeit seien drei krank. „Wir brauchen so viele Telefonisten wie möglich.“

Der Telefondienst muss montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr besetzt sein. „Wer sich bereit erklärt, kann auch nur an einem Tag telefonisch Termine annehmen und organisieren“, erläutert Klingrad. Voraussetzung sei ein PC und die ehrenamtlich verbindlich eingesetzte Zeit. „Da kriegt man vom Verein ein Handy, auf das die eingehenden Hotline-Anrufe für diese Zeit umgeleitet werden.“

WedeBiene fährt seit 2018

Der gemeinnützige Verein WedeBiene bietet seinen kostenfreien Transport seit April 2018 hilfsbedürftigen Wedemärkern an; er ist Mitglied in der Freiwilligenagentur Wedemark im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf. Dort steht der Bürgerbus mit eingebauter Hebebühne für Rollstühle. Auch im Bündnis für Familie der Gemeinde ist der Verein verankert.

Seine Arbeit finanziert sich im Sockel über die Jahresbeiträge der etwa 140 mitfahrenden Mitglieder. 48 Euro bezahlen Erwachsene, 36 Euro Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren. Aufgestockt werden diese Einnahmen mit gut 7000 Euro an Spenden der etwa 25 bis 30 Fördermitglieder und Sponsoren. Als Spenden laufen auch die Werbeflächen auf dem gelb-schwarzen Fahrzeug. Die Gemeinde darf direkt keine finanziellen Beihilfen geben, sonst verlöre der Verein die Gemeinnützigkeit, heißt es im Vereinsstatut.

Gemeinde leitet Famila-Spende weiter

Die Kommune leitet die Spende von 1500 Euro, die der Famila-Filialleiter Jens Luxat bei einem Ortstermin Bürgermeister Helge Zychlinski symbolisch übergab, an den Verein nur weiter. Dennoch hat die Wedemark guten Grund, sich zu bedanken. Schon in den vergangenen Jahren habe sich der Markt generös gezeigt, sagte Zychlinski. So durfte die Gemeinde regelmäßig einen Wunsch äußern – in diesem Jahr war es ein Beitrag für die zweite WedeBiene. In der Vergangenheit spendete Famila bereits für den Hilfsfonds Wedemärker für Wedemärker, für den Prozess Kinderfreundliche Kommune sowie für das Langzeitvorhaben Erinnerungskultur in der Wedemark.

„Es ist toll, dass Famila ein familiengeführtes Unternehmen ist und ein Teil der Wedemark“, sagte Zychlinski. Zwar habe das Unternehmen ihren Sitz in Kiel, ergänzte Marktleiter Luxat. „Aber wir greifen in der Wedemark zu regionalen Produkten und nehmen bei Arbeiten regionale Handwerker.“ Dem Filialleiter fällt es nicht schwer, vor Ort Verbindungen zu knüpfen: Er wohnt selbst in Mellendorf.

Auskünfte und Fahrtbuchungen für die WedeBiene sind über die Hotline (0175) 4747694 oder per E-Mail an info@buergerbus-wedebiene.de möglich.

Von Ursula Kallenbach