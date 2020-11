Elze

Die Schmierer kamen gleich zweimal: Unbekannte haben erst in der Nacht zu Sonntag, 1. November, eine Garage neben dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Elze beschmiert – und dann in der Nacht zu Donnerstag, 5. November, das Gebäude selbst mit Schriftzügen, sogenannten Tags, in weißer und schwarzer Sprühfarbe. Die Polizei, die den Schaden auf etwa 100 Euro schätzt, bittet um Hinweise unter Telefon (05130) 9770.

Von Frank Walter