Wedemark

Die Gewerbevereine IBK und MPM aus der Wedemark bieten im Internat Portale an und sammeln aktuelle Informationen über örtliche Gewerbetreibende und deren Öffnungszeiten in dieser Zeit. Denn „die Corona-Krise bringt massive Einschränkungen für das gesellschaftliche Leben mit sich“, heißt es dazu von Anne-Kathrin Kracke aus der Freiwilligenagentur. „Besonders hart trifft es dabei auch unsere örtlichen Gewerbetreibenden.“

Aus diesem Grund prüft derzeit Wedemarks Wirtschaftsförderin Antonia Hingler zusammen mit den beiden Gewerbevereinen, wie diese Portale zusammengeführt und gemeindeweit zu einem umfassenden Angebot für alle Betriebe in der Kommune zusammengefasst werden können. Bis dahin können die jetzigen Internetseiten genutzt werden. Kracke führt dazu die Internetadressen der Interessengemeinschaft Bissendorfer Kaufleute unter dem Kurzlinkwww.bit.ly/2xktrqK sowie vom Mittelpunkt Mellendorf (MPM) unter www.bit.ly/2wwUcrZ an.

Sauer : „Struktur ins Chaos bringen“

Die Gemeindeverwaltung bittet die Wedemärker, gerade auch in dieser Zeit die lokalen Gewerbetreibenden so gut es geht zu unterstützen. „Damit wir sie noch haben, wenn die Krise vorbei ist“, wird Kracke in der Mitteilung zitiert.

Auch die zweite Vorsitzende der IBK, Katharina Sauer, ruft zur Unterstützung auf. Auf der Homepage können die Mitgliedsfirmen ihre derzeitige Erreichbarkeit und weitere neue Angebote wie etwa einen in der Not ins Leben gerufenen Lieferdienst eintragen. „Nutzen Sie bitte diese Möglichkeit, um mit Ihren Kunden in Kontakt zu bleiben und ein wenig Struktur in dieses Chaos zu bringen“, appelliert sie an die Firmenchefs. „Lassen Sie uns zusätzlich unsere enge Vernetzung nutzen und noch ein Stück enger zusammenrücken.“

Von Sven Warnecke