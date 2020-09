Elze

Wieder verschwindet ein Stück Dorfgeschichte in der Wedemark. Der Männergesangverein Concordia Elze löst sich auf – nach stolzen 128 Jahren. Es ist also gerade einmal drei Jahre her, da wurde im Ort noch das 125-jährige Bestehen groß gefeiert. Doch nach und nach schwand nicht nur das Interesse am gemeinsamen Singen, auch die Zahl der Mitglieder bröckelte gewaltig. So wie bei vielen anderen Gesangvereinen im Land. Einst haben 100 Sänger dem Verein eine Stimme gegeben, im Jubiläumsjahr waren es nur noch 19.

Abschied verläuft mit Wehmut

Der Concordia-Vorsitzende Udo Bauermeister musste wegen der Corona-Pandemie und zuletzt nicht erschienener stimmberechtigter Mitglieder die Einladung zur außerordentlichen Auflösungsversammlung gleich dreimal verschicken. Nun habe er nach eigenen Angaben mit „etwas zitteriger Stimme und einen nicht gerade glücklichen Gefühl“ die Frage an die 19 Mitglieder gestellt, ob sich der Verein sich auflösen solle oder nicht, berichtet Bauermeister im Nachgang. Das Votum der Mitglieder war für die Auflösung. „Das war’s“, kommentiert der Vorsitzende den Entscheid mit Bedauern.

In der Sitzung folgten dann noch entsprechende Regularien wie der Bericht der Kassenprüfer und die folgende Entlastung. Im nächsten Punkt der Tagesordnung mussten zwei Liquidatoren gewählt werden. Dafür stellte sich der nunmehr ehemalige Vorsitzende zur Verfügung und wird dabei von Elzes Ortsbürgermeister Jürgen Benk unterstützt. Sie haben nun die Aufgabe, den Verein zusammen mit dem Finanzamt abzuwickeln.

