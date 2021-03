Wedemark

Eine Radlerin steigt aus der S-Bahn, schiebt lächelnd ihr Rad auf den Bahnsteig, dann fährt sie los durch die sommerliche Landschaft der Wedemark hin zum Geologischen Erlebnispfad. Den Geo-Pfad am Brelinger Berg kennt die Paläontologin Kerstin Athen wohl bis auf die letzte Gesteinsschicht. Sie ist die kundige Protagonistin in dem neuen Werbefilm der Gemeinde Wedemark – ab Sonnabend, 20. März, ist er auf der Homepage der Kommune www.wedemark.de online zu sehen.

„Geo-Erlebnispfad ist ein Pfund mit dem die Gemeinde wuchern kann“

„Die Leute wollen raus und was erleben“, sagte die Wirtschaftsförderin der Gemeinde, Antonia Hingler, als sie den Vier-Minuten-Film jetzt im Rathaus in Mellendorf vorstellte. Pünktlich zum Frühlingsanfang werden die Impressionen vom lehrreichen Rundpfad am Brelinger Berg auf der Homepage der Gemeinde zu sehen sein. „Die Natur beginnt grün zu werden, und die Sonne hat schon wieder Kraft – gute Gründe, auch mit der Familie ins Freie zu gehen. Die Gemeinde Wedemark hat dafür ein ordentliches Pfund, mit dem sie wuchern kann: den Geo-Erlebnispfad“, meint Hingler, die auch für das Marketing ihrer Kommune zuständig ist.

Möglichst mit der S-Bahn anfahren

Wer die Ausflugsziele in der Wedemark im Internet suche, werde sich eher durch bewegte Bilder ansprechen lassen als nur durch Text, erläutert Hingler die Idee hinter dem Filmprojekt, das 3000 Euro gekostet hat. Es sind Besucher aus Hannover und der Region, die der Film vor allem ansprechen möchte. Sie sollen – wie es auch die Bilder im Film demonstrieren – möglichst mit der S-Bahn anreisen, statt mit dem Auto. Am besten gelangt man etwa vom S-Bahnhof Bennemühlen bis zum Startpunkt des Erlebnispfades in Oegenbostel mit dem Fahrrad. „Das ist genau unsere Richtung in dem Filmkonzept“, betont die Wirtschaftsförderin.

Die Aussichtsplattform in Oegenbostel ist die letzte, erst 2020 fertiggestellte Station am Geologischen Erlebnispfad in der Wedemark. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Filmmacher sind mit Kamera und Drohne unterwegs

An die Wedemärker selbst richtet sich der Imagefilm aber ebenso wie an auswärtige Besucher. Es seien „tolle Aufnahmen“ entstanden, sagt Hingler begeistert. Dies könne auch zur Wertschätzung gegenüber der eigenen Gemeinde beitragen. Dass jedoch besonders in den vergangenen Wochen auch viele Wedemärker Anlieger in den Orten am Brelinger Berg den starken Ausflugsverkehr moniert haben, blieb bei de Filmvorstellung nicht unerwähnt. Die langen Reihen geparkter Autos an den Zugängen in die Landschaft seien sicher auch der Corona-Pandemie geschuldet, räumte Gemeindesprecher Ewald Nagel ein.

Wie ihre Westentasche kennen auch die Macher des Films den Brelinger Berg: Georg Meyer aus Mellendorf und Björn Gläser sind schon zusammen in der Wedemark in die Schule gegangen. Sie haben den Film im Sommer 2020 für die in der Wedemark ansässige Firma Agrimotion produziert – einen Tag lang waren sie mit Kamera und Drohne unterwegs.

Entlang des Weges finden Spaziergänger und Radler am Geologischen Lehrpfad immer wieder Hinweistafeln. Niemand wird sich also zwischen den Stationen auf dem Fünf-Kilometer-Rundkurs am Brelinger Berg verlaufen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Individuelle Führungen sind auch jetzt möglich

Dass die Paläontologin Kerstin Athen nun im Film auftritt, statt wie früher Besuchergruppen über den etwa fünf Kilometer langen Geo-Pfad zu führen, ist ebenfalls coronabedingt: Gruppenführungen sind bereits seit langer Zeit ausgesetzt, wohl aber können Interessierte und Familien individuell das „Freizeitvergnügen mit Lerneffekt in der Wedemark“ buchen. Antonia Hingler nimmt Anfragen unter Telefon (05130) 581361 oder per E-Mail an wirtschaft@wedemark.de entgegen. Die Preise werden je nach Wünschen an der Strecke abgesprochen. Wer den Pfad ganz zur Fuß abgeht, braucht etwa zweieinhalb Stunden.

Von Ursula Kallenbach