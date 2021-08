Mellendorf

Gut anderthalb Jahre ist es her, dass die Krippe der Kirchengemeinde St. Georg in Mellendorf brannte. In der Nacht zum 21. Januar 2020 wurde der alte Teil des Gemeindehauses, das alte Küsterhaus, bis auf Teile des Mauerwerks vollständig zerstört. Viele Monate ist am Kirchweg nichts passiert – zumindest nichts Sichtbares. Nun stehen die Zeichen aber auf Neuanfang. 20 Mitarbeiterinnen werkeln derzeit im Außenbereich und befreien das Gelände mit Hacke, Spaten und Heckenschere vom Unkraut. Der Kirchenvorstand hat nun den Zeitplan für den Wiederaufbau des Gemeindezentrums vorgestellt.

Das noch übrige Mauerwerk muss derzeit noch gestützt werden. Quelle: Sebastian Stein

Im Spätherbst sollen die Arbeiten beginnen

Wenn alles nach Plan läuft, wird der alte Teil des Gebäudes Ende 2022 wiederaufgebaut sein, berichtet Kirchenvorsteher Michael Hemme. Im Spätherbst sollen zunächst die alten Fundamente der noch übrigen Mauern erneuert werden. Es muss jetzt schnell gehen, denn für den Winter müsste das Bauwerk sonst noch einmal neu abgedichtet werden. Das würde zusätzlich Zeit und Geld kosten.

Ursprünglich hatte die Kirchengemeinde mit Kosten in Höhe von 1,5 Millionen Euro gerechnet. Wie bei vielen Bauprojekten sind die Preise etwa durch Verzögerungen und teurer gewordenes Material gestiegen – auch der Denkmalschutz spielte eine Rolle. Ein Großteil der Baukosten wird zwar durch die Versicherung erstattet – allerdings nur der damalige Zeitwert der Einrichtung. Zunächst hatte es deshalb noch eine Finanzierungslücke von gut einer halben Million Euro gegeben. Die wird durch Fördergelder wegen der energetischen Bauweise nun zwar kleiner. Aber ein Teil fehlt noch immer. Wie hoch der Betrag genau ist, kann Hemme derzeit noch nicht abschätzen.

Ziegel für Spendengeld

Pastor Michael Brodermanns (von links) und die Kirchenvorstandsmitglieder Michael Hemme, Christiane Höppner-Groth und Anne Konermann präsentieren das Patenschaftsprogramm "Alle(s) unter einem Dach" für das Gemeindehaus Mellendorf. Quelle: Sebastian Stein

Die Gemeinde ist also auf Spenden angewiesen. Bislang habe man gut 40.000 Euro beisammen, heißt es vom Kirchenvorstand. Schon kurz nach dem Brand hatte es eine große Welle der Hilfsbereitschaft gegeben. Ein neues Vorhaben soll nun aber noch mehr Mellendorfer zur Beteiligung motivieren. Über ein Patenschaftsprojekt können Spenderinnen und Spender Dachziegel für das neue Gebäude erwerben. Für 50 Euro gibt es einen Ziegel, für 250 Euro einen Firststein – beide können mit Namen und Gruß signiert werden. Damit sollen alle Geldgeberinnen und -geber zu einem sichtbaren Teil der Gemeindegeschichte werden. Zum Start der Aktion hatte die Gemeinde deshalb am Kirchweg aufgeräumt, um Aufbruchstimmung zu verbreiten.

Kita-Mitarbeiterinnen bringen die Baustelle des abgebrannten Gemeindehauses St. Georg in Mellendorf auf Vordermann. Quelle: Sebastian Stein

Gemeindehaus soll ein Platz für alle werden

Das Motto der Aktion lautet „Alle(s) unter einem Dach“. Die Banner an den Bauzäunen stellen derzeit in Aussicht, was sich nach der Bauphase am Kirchweg entwickeln soll. Das Gemeindehaus soll so wiederaufgebaut werden, dass es zum zentralen Anlaufpunkt für alle wird – Gemeindebüro und Gemeinderäume sollen hier Platz finden, auch Chor, Seniorenkreis oder Krabbelgruppe werden die Räume nutzen. Zudem erhält das Gebäude einen Aufzug zum dann barrierefreien ersten Stockwerk.

Die Räume für die Krippengruppen mit jeweils 15 Kindern sollen wie zuvor aufgebaut werden, erklärt Kirchenvorsteher Hemme. Derzeit sind die Kinder noch in einer Containeranlage auf dem Gelände der Gemeinde-Kindertagesstätte an der Krausestraße untergebracht. Die Gemeinde Wedemark hatte dafür 220.000 Euro investiert. Und dort fühlten sie sich auch wohl, sagt Krippenleiterin Caren Holstein-Lemke. Zugleich freue sie sich aber auf den neuen attraktiven Arbeitsplatz, auch für kommende Generationen.

So können Sie für das Projekt spenden

Spenden an die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde St. Georg Mellendorf/Hellendorf sind möglich per Banküberweisung an die Evangelische Bank – die IBAN des Spendenkontos lautet DE83 5206 0410 0600 0060 76, Verwendungszweck Dachziegel. Es ist auch möglich über den QR-Code an den Bannern vor der Baustelle zu spenden.

Von Sebastian Stein