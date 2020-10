Wedemark

Die Gemeinde Wedemark hat für den Modellversuch Tempo 30 der Region Hannover einige Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten angemeldet. Der Großversuch zum Tempolimit über drei Jahre startet 2021. Regionsweit sollen in den 20 Umlandkommunen maximal 40 besonders verkehrsbelastete Straßen berücksichtigt werden.

Man könne deshalb im Endeffekt sicherlich nicht alle Hoffnungen in der Gemeinde erfüllen, gab Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski zu bedenken. Das flächendeckende Programm war kürzlich auf der Tagung der Bürgermeister der Umlandkommunen von Regionsverkehrsdezernent Ulf-Birger Franz vorgestellt worden. Streckenweise Tempo 30 in Ortsdurchfahrten anzuordnen, war der Region Hannover bislang nicht möglich. Nun erlaubt eine Experimentierklausel in der Straßenverkehrsordnung der Region ein solches Großprojekt.

Anzeige

Elze und Hellendorf stehen ganz vorn

Die Gemeinde Wedemark hat folgende Kreisstraßen mit abgestuften Prioritäten angemeldet: An erster Stelle sind Ortsdurchfahrten vor Schulen und Kindergärten genannt, dies sind die K 109, Ortsdurchfahrt Elze, und die K 111, Ortsdurchfahrt Hellendorf. Zweite Priorität hat die Gemeinde der Autobahn-Umleitungsstrecke K 107 in den Ortsdurchfahrten von Gailhof, Meitze und Elze gegeben. Es folgt an dritter Stelle als allgemein stark befahrene Straße die Ortsdurchfahrt Bissendorf (K 102), schließlich kommen alle übrigen Kreisstraßen in der Wedemark ohne besondere Belastungen in Betracht.

Zychlinski begrüßte den Versuch, Tempo 30 auf Kreisstraßen in den besonders verkehrsbelasteten Ortsdurchfahrten anzuordnen, wie ihn die Region vorgestellt hat. Gerade auch in der Wedemark seien andere Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner durch Autopendelverkehre massiv gestört, behindert und gefährdet. „Das Vorhaben erscheint mir als ein gutes Instrument, die Sicherheit in unseren Gemeindeteilen zu erhöhen“, bewertete der Verwaltungschef das Vorhaben.

Wedemarks Bürgermeister will Tempolimit auch auf Landesstraßen

„Ich würde mir wünschen, dass so ein Tempolimit da, wo es sinnvoll ist, auch auf Landesstraßen gelten würde“, ergänzte er. Die Gemeinde Wedemark habe gemeinsam mit der Landesstraßenbaubehörde für die Dauer der Sanierungsarbeiten auf der Autobahn 7 erwirkt, dass in den Ortsdurchfahrten auf der offiziellen Umleitungsstrecke zumindest eine nächtliche Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern gelte. Das könne gern auch nach Ende der Sanierungsarbeiten an der Autobahn beibehalten werden, meint Zychlinski.

Parallel macht auch der Lärmschutzaktionsplan der Gemeinde Wedemark auf der Grundlage einer Bürgerbeteiligung aus dem Sommer 2020 Vorschläge, eine Reihe von Kreisstraßen in die Betrachtung einzubeziehen. Damit wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Montag, 5. Oktober, ab 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf befassen.

Von Ursula Kallenbach