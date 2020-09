Wedemark

Die Gemeinde Wedemark schreibt sich die Energie- und Mobilitätsthemen der Zukunft auf ihre Fahnen. Die Bürger sollen unter anderem durch einen Mobilitäts-Leitfaden profitieren können. Ganz konkret geht es aber auch um den Ausbau der Lade-Infrastruktur für E-Fahrzeuge und um neue Fotovoltaikanlagen auf Gemeindegebäuden.

Zychlinski : Verbrennungsmotor hat keine Zukunft

Überschrieben ist das Projekt mit dem Namen „Mobilität Energie Wedemark“, abgekürzt wird so MoEWe daraus. Ab sofort bearbeiten Mitarbeiter aus Klima- und Umweltschutz, Kultur, Freiwilligenagentur, den Gemeindewerken und der Gebäude- und Flächenbewirtschaftung das Projekt in all seinen Aspekten – und die sind so vielfältig wie die mehr als 50 Arten der namensgebenden Unterfamilie der Vögel.

Bürgermeister Helge Zychlinski ist überzeugt: „Der Verbrennungsmotor hat keine Zukunft.“ Stattdessen soll eine zukunftsorientierte Mobilität allen Bürgern der Wedemark die Teilhabe am Verkehr ermöglichen und zugleich das Klima und die Umwelt schonen. Die Nutzer in der Wedemark sollen dabei im Mittelpunkt stehen. Mit ihnen gemeinsam will die Gemeinde durch Bildung, Beteiligung und den Zugang zu Informationsangeboten eine nachhaltige Mobilität erreichen, die auch die individuelle Bedürfnisse bedient.

Gemeinde plant Leitfaden zur Mobilität

So soll das MoEWe-Projekt alternative Mobilitätsformen fördern, und zwar technologieoffen: Ob Fahrrad, Elektro-, Hybrid-, Wasserstoff-Antrieb oder anderes, alles will das Projektteam mit in den Blick nehmen. „Wir wollen energieoffen sein und überlegen, was jeweils Sinn macht“, sagte René Rakebrandt, Umweltschutzbeauftragter der Gemeinde und MoEWe-Projektleiter. Dafür ist eine auf die jeweiligen Gemeindeteile zugeschnittene Bedarfsanalyse vorgesehen. „Wir wollen herausfinden, was die einzelnen Ortsteile brauchen“, sagte Rakebrandt. Es soll öffentliche Veranstaltungen geben und einen stets aktualisierten Leitfaden zur „Mobilität in der Wedemark“ auf der Homepage der Gemeinde.

Selbst setzt die Gemeinde zunehmend auf Elektrofahrzeuge. Der E-Fuhrpark umfasst mittlerweile zwei Kleinwagen, einen Kleintransporter und ein E-Bike, hinzu kommen der Hybrid-Dienstwagen des Bürgermeisters und ein Hybrid-Wagen der Gemeindewerke. Als nächstes soll ein VW Polo durch ein E-Auto ersetzt werden.

Gemeindewerke fördern Wallboxen

Wer als Privatperson in der Wedemark mit dem Umstieg auf die E-Mobilität liebäugelt, der schreckt bislang oft noch wegen der eher dürftigen Lade-Infrastruktur zurück. Die Gemeinde lädt ihre eigenen Fahrzeuge an zwei Säulen mit vier Plätzen am Rathaus. Diese sind vom Bund gefördert worden, die Nachrüstung eines Bezahlsystems ist nicht möglich – private E-Autos bleiben dort also außen vor. Bislang verfügt ein Supermarkt in Mellendorf über eine Ladesäule für Kunden, ein zweiter Markt soll folgen.

Seit dem 1. Juli fördern die Gemeindewerke den Kauf und die Installation sogenannter Wallboxen, also Wandladestationen für das eigene Grundstück, mit 50 Prozent bis maximal 500 Euro. 20.000 Euro stehen dafür bis Jahresende bereit – und das Interesse ist laut der Umweltschutzbeauftragten der Gemeinde, Mareike Oertel, groß: „Wir haben wöchentliche mehrere Anfragen.“

Neue Ladesäulen sollen kommen

Das MoEWe-Projekt soll die Ladeinfrastruktur nun verbessern. Angedacht sind neue Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen in der Wedemark, an denen dann jedermann sein E-Auto gegen Bezahlung mit neuer Energie versorgen kann. Die Gemeinde will dafür mit einem Betreiber zusammenarbeiten.

Bislang kauft die Gemeinde zwar schon Strom aus erneuerbaren Energien. Künftig will sie mit Blick auf die CO2-Bilanz den Strommix aber verbessern und dafür selbst mehr „grünen“ Strom erzeugen. Dazu sollen den Fotovoltaikanlagen unter anderem auf dem Rathaus weitere Anlagen auf kommunalen Dachflächen folgen, beispielsweise auf dem im Bau befindlichen Gymnasiumsanbau sowie 2021 auf der Wedemark-Sporthalle.

Das große Ziel sei es, dass die Wedemark CO2-neutral werde, sagte Bürgermeister Zychlinski bei der Vorstellung am Mittwochnachmittag. „In welchem Jahr, das müssen wir noch sehen.“ Eines steht für ihn nach dem offiziellen Startschuss für das MoEWe-Projekt fest: „Bis Jahresende wollen wir schon ein paar Ergebnisse haben.“

