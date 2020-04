Gemeinde erhält Masken-Spende und beschafft weitere Ausrüstung für Pflegepersonal

Wedemark

Es gibt in der Gemeinde diverse Pflegeeinrichtungen. Doch eines ist ihnen in Corona-Zeiten gemein: Es fehlt an Schutzbekleidung für das Personal. Das ist auch vielen Unternehmen nicht verborgen geblieben. Teilweise haben sie ihre Produktion umgestellt – oder wie die örtlichen Firmen Dolgner und Geissler ihre Kontakte spielen lassen. Flugs sind 2000 Masken zusammen gekommen, die der Kommune nun gespendet worden sind.

Gemeinde verteilt 2000 Atemschutzmasken an Pflegeheime

Diese Spende haben Mitarbeiter des Wedemärker Bauhofs an das pflegende Personal in den fünf Pflegeheimen, zwei Betreuungseinrichtungen sowie den ambulanten Tagespflegeestellen der Gemeinde weitergegeben. Dort werden nach Auskunft von Rathaussprecher Ewald Nagel zusammen immerhin gut 450 Menschen betreut.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese nützliche und wichtige Zuwendung von zwei Unternehmen aus unserer Gemeinde erhalten haben“, kommentiert Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski die Sachspende. Diese Masken würden in den Pflegeheimen der Wedemark benötigt, um das Personal und die Bewohner vor gegenseitiger Ansteckung zu schützen. „Dabei freut es uns umso mehr, dass es sich bei der Spende um Halbmasken der Klasse FFP 2 handelt“, ergänzt der Verwaltungschef. „Das sind also Masken, die über Partikelfilter verfügen und damit einen echten Schutz bieten.“

Die Firmen seien ohne Aufforderung auf die Gemeinde zugekommen, sagt Nagel. Das habe man gerne angenommen, die Verwaltung freue sich sehr darüber. Gleichwohl macht der Rathaussprecher auch deutlich, dass die für Pflegeheime zuständige Region Hannover bereits viele Anstrengungen zum Schutz des Personals und der Bewohner unternommen habe.

Weitere Schutzausrüstung soll kommen

Die Gemeindeverwaltung steht zusätzlich mit Firmen aus der Wedemark in engem Kontakt, um weitere Masken für sensible Berufe auch aus dem Ausland beschaffen zu können, heißt es von Nagel weiter. „Dabei sollen insbesondere die medizinischen Berufe in der Wedemark in ihrer lebenswichtigen Arbeit unterstützt werden.“ 5000 Masken nach FFP2-Standard hat die Verwaltung bestellt. Am Freitag ist die restliche Lieferung angekommen. Jetzt sind alle Masken da. Überdies hat die Verwaltung zusätzlich einfache Mund-Nase-Masken geordert, die auch bei Operationen verwendet werden.

„Für uns als Gemeinde ist es selbstverständlich, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um hier zu helfen“, betont der Bürgermeister. Die Beschaffung sei eigentlich nicht Aufgabe der Kommune. Der Markt sei zwar sehr ausgelastet, es sei aber besonders bemerkenswert, mit welchem Engagement Unternehmen in der Gemeinde das Vorhaben unterstützten. „Ich bin mir sicher, dass wir alsbald weitere Gesichtsmasken lageangepasst dort zur Verfügung stellen können, wo sie am dringendsten gebraucht werden“, sagt Zychlinski.

Für die Frage, welche Ärzte und Pflegeeinrichtungen Masken erhalten können und wie, gebe es noch kein Konzept, berichtet Nagel. Dieses entscheide der Krisenstab im Rathaus jedoch am Montag. Die Kommune ist in Vorleistung getreten und hat die Ausrüstung bezahlt. Ärzte, Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiter erhalten die Masken zum Selbstkostenpreis.

Von Sven Warnecke und Julia Gödde-Polley