Hellendorf

Weiße Weihnachten scheinen schon mal sicher – jedenfalls auf Landwirt Schönhoffs Wiesen in Hellendorf. Viele Hundert Enten und Gänse im einheitlich weißen Federkleid watscheln im täglichen Weideauslauf mal hin, mal her, ruhen im Gras und fressen sich nebenbei die Kilo an, die Menschen von einem Weihnachtsbraten erwarten. Und was ist nun Ente, was Gans? „Auch Erwachsene stehen jetzt am Zaun und können die Tiere nicht gleich unterscheiden“, sagt Landwirt Martin Schönhoff.

Es gibt nicht genug Gänse in diesem Jahr

Bei der Unterscheidung helfen die Laute der Tiere: Enten schnattern ein wenig, sind aber eher leise. Dagegen tröten Gänse gewaltig, haben sie sich einmal beunruhigt in Marsch gesetzt. Auch der Körperbau unterscheidet sich. Gänse laufen aufrecht mit gerecktem längeren Hals, und sie sind im Moment noch deutlich gewichtiger. Tatsächlich muss der Hellendorfer Landwirt in diesem Jahr weit stärker auf Enten setzen, und er hofft, dass die Wedemärker zur Weihnachtszeit auch Entenbraten essen.

Die Weidegänse haben noch Zeit, um Gewicht zuzulegen. Quelle: Ursula Kallenbach

Nahezu ein Drittel weniger junge Gänse, sogenannte Gössel, als normalerweise hatte Schönhoff im Juli vom Geflügelhof-Lieferanten in Westfalen bekommen. „Es gibt nicht genug Gänse. Wegen der Vogelgrippe 2020 mussten einige Zuchttiergruppen vorsorglich getötet werden“, berichtet der Landwirt. Weidegans oder Schwere Dänengans heißt die Zuchtrasse, die gefragt ist für die Vermarktung in der Weihnachtszeit und zum Jahresende. Vor allem als Frischgeflügel bietet der Hellendorfer Betrieb mittwochs bis sonnabends die Gänse vor Ort und auf Märkten in Hannover an.

Dies sind Flugenten - und keine Gänse. Quelle: Ursula Kallenbach

Erpel wiegen fast so viel wie Gänse, sind aber günstiger

„Die Gänse sind jetzt optisch schon groß, müssen aber noch Gewicht zulegen“, sagt Schönhoff. „Dann kommen sie auf 4,5 bis fünf Kilo.“ Ab November beginnt das Schlachten. Die Entenerpel, also die männlichen Tiere, stehen mit vier Kilogramm Gewicht im Verkauf der Gans nur wenig nach. „Der Erpel ist so schwer wie eine leichtere Gans. Er ist eine gute Alternative und um einiges günstiger im Kilopreis“, nennt der Fachmann die Vorzüge der Flugenten. Diese wachsen im Weideauslauf zwar langsamer als Gänse. „Aber sie haben durch die ständige Bewegung eine hohe Fleischqualität.“

Und: „Es ist nicht so viel Abfall bei den Enten. Sie haben nicht so lange Knochen“, sagt Schönhoff. Ausprobieren lohnt sich, meint der Hellendorfer Landwirt, was für seinen Betrieb genauso gilt wie für die Käufer: Schönhoff nimmt an einem EU-Projekt teil zur Robusthaltung der empfindlichen Puten teil: Sie leben auf der Wiese statt wie üblich in geschlossenen Ställen.

Von Ursula Kallenbach