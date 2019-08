Gailhof

Knapp 30 Minuten vor Beginn der jüngsten Sitzung des Wedemärker Bauausschusses hatten sich bereits rund 60 Gailhofer vor dem Schulzentrum in Mellendorf versammelt, um mit Plakaten gegen die weitere Ansiedlung von Gewerbe in ihrem Ort zu demonstrieren. Dieses Thema stand als einziges auf der Tagesordnung des Ausschusses. In der Sitzung selbst hatte sich die Zahl der Protestler dann annähernd verdoppelt.

Die Gemeinde plant auf der Fläche am Neuen Hessenweg Grundstücke für klein- und mittelständische Betriebe als Gewerbegebiet im Südabschnitt zu entwickeln. Dabei geht es auch um die Schaffung von Bauflächen für logistiknahe Unternehmen im Nordabschnitt. Gleichwohl soll auch für einen ausreichenden Schutz Gailhofs vor Lärm gesorgt werden.

Jetzt wird ein Entwurf erarbeitet

„Es war eine gute Sitzung. Mich hat die hohe Bürgerbeteiligung erfreut, die wir sehr ernst nehmen“, sagte Susanne Brakelmann. Die Ausschussvorsitzende versteht die Skepsis der Bürger. „Vor drei Jahren war es schließlich so, dass der damalige Investor schon Pläne für die großen Hallen gezeigt hatte.“ 2016 hatte der Protest der Gailhofer Erfolg, die sich gegen den Bau von bis 15 Meter hohen Industriehallen gewehrt hatten.

Diesmal soll alles nun etwas kleiner ausfallen, das betont auch Wedemarks Bürgermeister bei jeder Gelegenheit. Brakelmann ist vorsichtig zuversichtlich, „dass wir den Bürgern hoffentlich erklären konnten, wie die kommunalpolitischen Verfahrensweisen sind und dass noch nichts entschieden ist“. Jetzt erhalte die Verwaltung den Auftrag, einen Entwurf zu erarbeiten und dort Themen wie Lärm, Nutzung, Höhe oder Grundfläche einzuarbeiten. Danach geht der Entwurf in den Ortsrat Mellendorf-Gailhof und dann weiter in die Fachausschüsse, viel später erst zur endgültigen Entscheidung in den Rat der Gemeinde Wedemark.

FDP kritisiert: „Bürger werden das nicht akzeptieren“

Diesen Auftrag erhält die Verwaltung, weil im Ortsrat Mellendorf-Gailhof bei zwei Enthaltungen und im Fachausschuss selbst mit zwei Gegenstimmen dem Beschlussvorschlag zugestimmt wurde.

Erik van der Vorm ( FDP) gehörte zu denen, die die Pläne ablehnen. „Ein Industriegebiet an einer Wohnbebauung – da müssen doch alle Alarmglocken läuten“, sagt van der Vorm. Viel sinnvoller sei es seiner Meinung nach, den Bereich entlang der Autobahn zwischen Berkhof und Gailhof westlich von der A7 zu prüfen. „ Langenhagen, Burgwedel und Isernhagen machen uns vor, wie es funktioniert“, moniert er. „So wie die Pläne jetzt aussehen, prognostiziere ich, dass die Bürger das nicht akzeptieren und am Ende möglicherweise dagegen klagen werden.“

Gailhofer Sprecherin: „Wir sind enttäuscht“

So weit ist es bei den Gailhofern, die keine Bürgerinitiative sind, zwar noch nicht. Margarethe Stoeckl Garland, Sprecherin der großen Interessengruppe, sagt aber: „Wir werden zunächst einen Fragenkatalog einreichen und um Stellungnahme bitten, uns später weitere Aktionen überlegen.“ Grund dafür sei, „dass wir enttäuscht sind und uns nicht ernst genommen fühlen. Wir verstehen einfach nicht, warum man Industrie ins Dorf stellen muss.“ Garland betont, dass die Gailhofer Befürworter für ortsansässiges Gewerbe sind. „Aber Industrie gehört außerhalb von Ortschaften.“

Von Stephan Hartung