Fehlgeleitet ist die Drohne mit lilafarbenen Propellern irgendwo in der Wedemark abgestürzt. Wann und wo genau, das lässt sich im Nachhinein nicht mehr sagen. Die Drohne landete jetzt zwischen den vielen Fundsachen, die auf dem Bauhofgelände der Gemeinde versteigert wurden. Sie alle gingen einst verloren, wurden im Fundbüro abgegeben und von ihren Besitzern mindestens ein halbes Jahr lang nicht abgeholt.

„Strom ist da, funktioniert“, sagte Versteigerungsleiter Andre Kerkmann vom Ordnungsamt der Gemeinde Wedemark und pries das blinkende Fluggerät so vor den Interessenten in der Bauhofhalle in Hellendorf an. Käufer Matthias Lange aus Abbensen ließ sich das nicht zweimal sagen – und konnte mit seinem 14 Euro-Gebot den Zuschlag ergattern. „Ich besorge mir eine Fernbedienung im Internet“, sagte er. Dann wolle er damit einfach ein bisschen Spaß haben.

Interessenten müssen nur den Arm heben

Ein wenig mechanisches Geschick brauchen wohl die Käufer der insgesamt 40 Fahrräder, die ebenfalls versteigert wurden. Ab einem Euro konnten Interessenten Kinder- und Erwachsenenräder erwerben. Für gut erhaltene Mountainbikes gingen im Schnitt 3 bis 4 Euro in die Kasse der Gemeinde. „Es ist relativ unkompliziert hier. Man braucht nur den Arm zu heben“, bestätigte der ortsansässige Landwirt und Kommunalpolitiker Martin Schönhoff. Er verließ das Gelände mit einem frisch ersteigerten Fahrrad.

Auch ein Rollator fand für nur 2 Euro einen Abnehmer. Motoröl im Mehrfachpack brachte der Auktionator noch für 4 Euro an den Mann. „Verkauft“ konnte er zufrieden auch für zwei Motorradhelme samt Handschuhen für je einen Euro feststellen.

