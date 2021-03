Resse

Es gehört schon eine gehörige Portion Optimismus dazu, in diesen Tagen einen Friseursalon zu eröffnen. Im 2600-Einwohner-Ort Resse wagten sogar gleich zwei Friseure den Neustart und richteten ihre Läden mitten im Lockdown ein. Was bewog sie zu diesem Schritt?

In beiden Fällen waren die Partner die treibende Kraft. „Mein Freund motivierte mich und sagte: ,Du schaffst das!‘“, berichtet Aydan Memis, die ihren Salon Diva an der Gebrüder-Grimm-Straße eröffnet hat. Für die 33-Jährige ist es der Start in die Selbstständigkeit. René Hempelmann hingegen, der seinen Salon an der Straße An den Hägewiesen betreibt, hat damit bereits Erfahrung. Zehn Jahre lang war er Inhaber eines großen Friseursalons in Langenhagen – zu groß, wie er am Ende fand.

„Das hältst du nicht aus ohne Kamm und Schere“

„Ich hatte einfach genug von der Verantwortung und von zwölf bis 14 Stunden Arbeit jeden Tag“, berichtet Hempelmann. „Im Sommer bot ich meiner Mitarbeiterin das Geschäft an und verkaufte es ihr zu Ende Dezember.“ Ursprünglich wollte der 37-Jährige ganz mit dem Friseurhandwerk aufhören, doch sein Ehemann sagte zu ihm: „Das hältst du doch keine drei Monate aus, Kamm und Schere nicht in die Hand zu nehmen.“ Als die beiden Ende Dezember ein Haus in Resse bezogen, reifte die Entscheidung, den Raum im Erdgeschoss, der vom Wohnbereich abgetrennt ist, in einen Friseursalon umzuwandeln – und mit etwas mehr Muße zu arbeiten.

20 Neukunden am ersten Tag

Sie kauften Möbel und Pflegeprodukte, ließen neuen Boden verlegen und den Raum gestalten. „Alles stand in 14 Tagen“, berichtet Hempelmann. „Ich hätte auch am 17. Januar eröffnen können.“ Dass der Lockdown dann doch länger dauerte, störte ihn wenig. „Ich kann mich auch so gut beschäftigen.“ Besonders mit seiner französischen Bulldogge George ist er gern in Resse unterwegs. Sorgen, dass das Geschäft nicht laufen könnte, hat der Friseurmeister nicht. „Ich starte ja nicht bei null“, sagt er. „Jede Menge alte Kunden halten mir weiterhin die Treue. Und schon am ersten Tag nach der Öffnung haben sich 20 Neukunden gemeldet.“

René Hempelmann begrüßt die Kunden in seinem Salon im Erdgeschoss seines Wohnhauses. Quelle: Gabriele Gerner

Volle Auftragsbücher für drei Wochen

Auch bei Memis sind die Auftragsbücher voll. „Ich bin in den nächsten drei Wochen ausgebucht“, sagt sie strahlend. Die lange Pause, die das Friseurhandwerk zuletzt einlegen musste, macht sich deutlich bemerkbar. Die Laatzenerin hat 14 Jahre lang in verschiedenen Friseursalons in Hannover gearbeitet und vor einem halben Jahr dann selbst gekündigt. Auch sie wollte sich wie Hempelmann eigentlich beruflich in einem anderen Bereich ausprobieren. „Doch dann entdeckte mein Freund diesen Salon und sagte: ,Die Selbstständigkeit war doch schon immer dein Traum!‘“

Das Paar einigte sich schnell mit der Vermieterin, der ehemaligen Friseurin Siegrid Plischka, die jahrzehntelang in dem Salon neben ihrem Privathaus Kunden frisiert hatte. Nach ihrem Eintritt in die Rente hatte dort drei Jahre lang Sandra Lindenau ihren Salon Haare und Herz betrieben. Seit Lindenaus Umzug in die ehemalige Zahnarztpraxis an der Osterbergstraße vor gut zwei Jahren standen die Räume leer. „Wir hatten etliche Anfragen von Interessenten, die sie als Büro nutzen wollten. Uns war aber wichtig, dass wir wieder einen Friseursalon hier hineinbekommen“, sagt Ehemann Erhard Plischka.

Ein Kamin sorgt für Wohlfühlatmosphäre

Den Lockdown nutzte Memis tatkräftig, um den Laden ganz nach ihren Wünschen einzurichten. Sie brachte Spiegel an und baute Regale auf. „Alle meine Einrichtungsgegenstände habe ich über Ebay-Kleinanzeigen gekauft und selbst lackiert“, erzählt sie stolz. Sogar einen elektrischen Kamin erwarb sie – „für die Wohlfühlatmosphäre“. Die frischgebackene Saloninhaberin freut sich auf ein familiäreres Flair als in der Stadt. „In Hannover ist es mir zu anonym“, bekennt sie.

Ob sich drei Friseursalons im kleinen Resse halten werden? Memis glaubt schon, dass genügend Kundschaft für alle da ist. Auch Hempelmann sieht es gelassen. „Wir unterscheiden uns alle. Jeder hat doch seinen eigenen Stil“, sagt er. Er selbst, das gibt er unumwunden zu, liegt preislich im gehobenen Bereich. Und Dauerwellen beispielsweise böte er nicht an. Dafür bediene er nur eine Kundin zur gleichen Zeit. Lindenau, die ihren Salon mit zwei Kolleginnen und einer Auszubildenden betreibt, zeigt sich ebenso entspannt. „Ich wünsche den Neuen viel Glück“, sagt sie.

Von Gabriele Gerner