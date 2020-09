Resse

Elf Jahre nach seiner Eröffnung wächst der genossenschaftlich finanzierte Frischmarkt in Resse um ein Drittel an. Ein neuer, 200 Quadratmeter großer Anbau macht ein Bistro und ein größeres Marktsortiment möglich – wichtig für den wirtschaftlichen Fortbestand.

Erst zweite Ausschreibung bringt Baufirma

Die Bauarbeiten für die lange geplante Erweiterung am Westteil des Lebensmittelmarktes beginnen am Montag, 21. September. Der Baubeginn war eigentlich bereits für das Frühjahr erwartet worden. Allerdings habe erst die zweite Ausschreibung ein Angebot zu einem akzeptablen Preis erbracht, wie Karl-Heinz-Müller, Sprecher des Genossenschaftsvorstands, auf Nachfrage sagte.

Nach der Fertigstellung sollen den Kunden insgesamt rund 800 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Da dabei aber auch das neue Bistro eingerechnet ist, bleibt man beim Supermarkt unter der kritischen Größenordnung von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche, ab der Einzelhandel laut des Regionalen Raumordnungsprogramms als großflächig gilt.

Bistro und Getränkeabteilung finden künftig Platz

Das Bistro mit 20 Sitzplätzen innen und weiteren 18 Außenplätzen soll den langjährigen Engpass beseitigen, der oft nachmittags zu beobachten ist, wenn sich Besucher beispielsweise des Moorinformationszentrums zum Kaffee treffen. Selten bleibt bislang einer der nur sechs Sitzplätze frei. Torsten Pagel, von Beginn an Betreiber des Resser Frischmarktes, wird die neu geschaffene Fläche an die Bäckerei Rehbock übergeben. Bei der Erweiterung wird zudem eine Getränkeabteilung geschaffen, sodass Pagel sein eigenes Sortiment erweitern kann. Er selbst will seinen Vertrag mit der Genossenschaft demnächst um zehn Jahre verlängern.

Entstehen soll auch ein Bistro mit 20 Innen- und 18 Außensitzplätzen. Quelle: Infrastruktur für Resse eG

Hauptgrund für die Erweiterung des Marktes ist die wirtschaftliche Situation: Nach acht Jahren mit Umsatzzuwächsen ist mittlerweile für die aktuelle Marktgröße das Limit erreicht. Mit einem etwas größeren Angebot im Markt wollen die Beteiligten nun versuchen, auch etwas mehr Umsatz zu generieren, um die Kostensteigerungen beispielsweise beim Personal und der Energie auszugleichen. 2 bis 3 Prozent Umsatzsteigerung pro Jahr sind dafür laut Pagel nötig. Müller zufolge kaufen bislang rund 30 Prozent der Resser im Frischmarkt ein. „Das heißt umgekehrt, dass wir noch 70 Prozent Potential im Ort haben.“

Fotovoltaik auf dem Dach, LEDs im Markt

Viel Augenmerk richten die Verantwortlichen der Eigentümergenossenschaft Infrastruktur für Resse eG beim Umbau auch auf die energetische Ertüchtigung des Marktes. So erhält die neue Dachfläche eine Fotovoltaikanlage. 85 Prozent der erzeugten Leistung wird für den Marktbetrieb verbraucht, der Rest wird in das Stromnetz eingespeist. Die Beleuchtung im Markt wird auf energiesparende LEDs umgestellt, an einigen Stellen wird die Gebäudedämmung verbessert. Insgesamt werde man laut Müller einen „mittleren sechsstelligen Betrag“ investieren. Ein Teil des Geldes stammt aus dem Eigenkapital, der Rest wird über Kredite finanziert.

Frischmarkt-Betreiber Torsten Pagel will seinen Vertrag verlängern. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Die Bauarbeiten, die erwartungsgemäß bis Ostern 2021 dauern werden, sollen den Verkauf im bestehenden Markt möglichst wenig stören. Es ist geplant, zunächst den Anbau zu erstellen und erst dann den Anschluss zum übrigen Markt herzustellen. Kunden können so auch weiterhin einkaufen. Lediglich die Bäckerei wird für kurze Zeit einen Container im Eingangsbereich nutzen müssen.

Bürger verhindern Versorgungsnotstand Der Verein Bürger für Resse hatte den Frischmarkt 2009 initiiert. 137 Bürger, die meisten aus Resse, hatten daraufhin mehr als 400.000 Euro Kapital für den Bau des Marktes zusammengebracht, hinzu kamen Kredite. Die Genossenschaft Infrastruktur für Resse gründete sich und beauftragte den Bau. Elf Monate später öffnete der neue Markt. Torsten Pagel, der zuvor bereits in dritter Generation in Resse einen kleinen Markt mit 150 Quadratmetern betrieben hatte, der vor dem Aus stand, konnte das neue Gebäude beziehen – und Resse dem drohenden Versorgungsnotstand entgehen. Das bundesweit beachtete Resser Modell machte in der Nachbarkommune Burgwedel Schule, 2012 eröffnete dort der Frischmarkt Fuhrberg. Diesmal hatten Bürger allerdings nicht Genossenschaftsanteile gezeichnet, sondern sich als Kommanditisten finanziell eingebracht.

Noch unklar ist, ob künftig Besitzer von E-Autos ihre Fahrzeuge während des Einkaufs in Resse aufladen können. Die Bauverantwortlichen versuchen gemeinsam mit den Gemeindewerken Wedemark, eine Ladestation mit zwei Plätzen zu schaffen. Die Gemeindewerke wollen jedoch für die gesamte Wedemark möglichst ein einheitliches Lade- und Bezahlsystem finden – Teil des kürzlich vorgestellten Projekts „Mobilität Energie Wedemark“ (MoEWe).

