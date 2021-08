Bissendorf

„Wir sind eine Manufaktur und kein Großhändler“, sagt Michael Werner, Geschäftsführer von Fresh Breeze im Wedemärker Ortsteil Bissendorf. Das Unternehmen beliefert weltweit Kundinnen und Kunden mit Leichtflugzeugen, darunter auch das südkoreanische Militär. Geplant ist sogar ein Flugtrike mit Straßenzulassung. Mitglieder der CDU-Regionsfraktion haben das Unternehmen besucht und sich die Leichtflugzeuge angesehen.

Seine einfachsten Fluggeräte vergleicht Werner mit dem Prinzip „Karlsson vom Dach“: Der Pilot schnallt sich einen Motor mit Propeller auf den Rücken, beim Start liegt der Gleitschirm hinter ihm auf dem Boden. Der Pilot startet den Motor, nimmt gegen den Wind Anlauf, läuft los und hebt ab. Inzwischen hat das Unternehmen auch Trikes entwickelt. Die dreirädrigen Geräte mit einem Elektromotor ersparen das Anlaufen und heben mitsamt dem Piloten ab. Diese Trikes seien vor allem in den USA beliebt, sagt Werner.

Entwicklung des Flugtrikes kostet mehrere Millionen Euro

Das Forschen und Ausprobieren ist ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Werner und seinem Team. Bis eines der Luftsportgeräte mit einer Lizenz starten darf, braucht es oft einige Jahre. „Es kommt vor, dass wir ein Teil wieder auseinandernehmen und für andere Ideen weiterentwickeln“, sagt Werner. Eines seiner größten Projekte ist ein Trike, das auch für den Straßenverkehr zugelassen werden soll. Mehrere Millionen Euro hat das Wedemärker Unternehmen bisher in die jahrelange Entwicklung des Fluggerätes investiert.

Michael Werner von der Firma Fresh Breeze fährt 2014 mit dem Prototypen eines Flugtrikes über eine Straße bei Bissendorf. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die ursprüngliche Idee sei ein Flugauto gewesen, sagt Werner. Daraus ist inzwischen ein elektrobetriebenes, dreirädriges Gefährt mit einer offenen Karosserie entstanden. Hinter dem Fahrersitz befindet sich der verpackte Gleitschirm. Das Trike hat Bremslichter, Blinker und könnte schon im kommenden Jahr für den Straßenverkehr zugelassen werden, so die Hoffnung.

Wedemärker unterstützt Wildhüter in Namibia

Mit seinen Flugzeugen hat Werner schon einiges erlebt. Mehrmals im Jahr werde er von Wildreservaten in Namibia gebucht, wo er von Zweisitzern aus Wildhüter bei der Suche nach Wilderern oder verletzten Tieren hilft. „Für die Tiere ist das viel angenehmer als ein Tragflächenflugzeug. Und ich komme nah an den Boden ran und kann überall landen“, erklärt er. Auch nach Dubai würde Fresh Breeze oft liefern. Dort lege man unter anderem Wert auf goldfarbig lackierte Flugzeuge. Das südkoreanische Militär nutzt die Fluggeräte aus der Wedemark zur Überwachung der Grenze zu Nordkorea.

Die Fluggeräte der Firma Fresh Breeze werden in viele Länder verkauft. Quelle: privat

Die Fluggeräte kosten in ihrer Standardausstattung zwischen 8000 und 9000 Euro. Luxusausführungen wie die, die Werner nach Dubai verkauft, liegen bei bis zu 38.000 Euro. Ein Problem seien die Vergabekriterien für Lizenzen, die sich in der EU stark unterschieden, erläutert Werner seinen Besuchern. Sportfluggerätehersteller müssten aufgrund der EU-Verordnungen ihre Lizenzen nicht mehr in ihren Heimatländern einholen, sondern könnten auf Nachbarstaaten ausweichen. „In Frankreich beispielsweise ist die Vergabe von Lizenzen sehr einfach“, sagt Werner und verbindet das mit Kritik. Er selbst halte sich weiterhin an die höheren deutschen, stärker kontrollierten Standards – auch, um im Falle eines Unfalls abgesichert zu sein.

Die Trikes in ihrer Standardausführung produziert Fresh Breeze vor allem für Kunden aus den USA und Dubai. Statt Rot wünsche man sich in Dubai oft eine goldfarbene Lackierung, sagt Geschäftsführer Michael Werner (rechts). Quelle: Leona Passgang

Hohe Unfallquote in den USA

In vielen Ländern gibt es keine Schulungen für die Leichtflugzeuge. Das sei ein Problem und der Grund für die meisten Unfälle, sagt Werner. Vor allem in den USA sei die Unfallquote mit Leichtflugzeugen hoch. Das meiste passiere noch am Boden, aber auch Unfälle in Hochspannungsleitungen, weil Piloten ihren Landeweg falsch eingeschätzt hätten, seien schon vorgekommen. In Deutschland seien Unfälle hingegen eine Seltenheit – auch weil Piloten eine Flugschule besuchen müssen, um mit den Leichtflugzeugen fliegen zu dürfen. „In Deutschland ist das gut geregelt.“

Von Leona Passgang