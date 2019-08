Wedemark

Notfalldosen für den Kühlschrank verteilt die Freiwilligenagentur Wedemark ab Dienstag, 20. August, für 2 Euro Schutzgebühr im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf. Die Behälter können im Ernstfall Leben retten, denn dann zählt jede Sekunde. In den Dosen, die im Kühlschrank platziert werden, finden die Helfer wichtige Informationen zum Beispiel über den Gesundheitszustand, Vorerkrankungen oder Medikamente, die der Patient benötigt. „Das System hat bereits in vielen Ländern Leben gerettet, es ist also gut und richtig, dass wir es nun auch in unserer Gemeinde einführen“, erklärt die Erste Gemeinderätin diesen Schritt.

Jeden Dienstag von 10 bis 12 Uhr können Interessierte die grün-weißen Dosen im MGH erwerben. Auch auf der Ehrenamtsmesse am Sonnabend, 24. August, von 10 bis 15 Uhr auf dem Famila-Parkplatz in Mellendorf verteilen Mitarbeiter des MGH die Dosen. Die Bürger erhalten für 2 Euro einen Behälter, ein Infoblatt und zwei Aufkleber. Die Aufkleber werden von innen an der Wohnungstür und auf der Kühlschranktür angebracht. So wissen die Rettungskräfte, dass sie dort wichtige Informationen finden.

Von Julia Gödde-Polley