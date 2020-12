Wedemark

Die Freiwilligenagentur der Wedemark ruft Bürger jeden Alters dazu auf, wieder zum Glücksboten zu werden. „Mit Gebasteltem, Briefen oder Karten können Wedemärker Menschen in den Pflegeheimen wissen lassen, dass jemand an sie denkt“, sagt deren Leiter Daniel Diedrich.

Grüße sollen Altenheimbewohnern Freude bereiten

Der aktuelle Teil-Lockdown zur Corona-Bekämpfung mache soziale Kontakte für die Bewohner der Alteneinrichtungen fast unmöglich. „Gerade zur Weihnachtszeit ist das kaum erträglich“, sagt Dietrich. Er bittet wieder um Beiträge, die die Mitarbeiter der Freiwilligenagentur dann in den Seniorenheimen verteilen werden.

Die Glücksbotschaften können bis Montag, 21. Dezember, um 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf abgegeben werden. „Man kann sie einfach in unseren Briefkasten werfen, während der Öffnungszeiten vor die Tür stellen oder per Post senden“, erläutert Diedrich. Zu finden ist das Mehrgenerationenhaus im Gebäude der Berthold-Otto-Schule am Gilborn 6. Die Freiwilligenagentur ist montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Sie vernetzt, bündelt und fördert das ehrenamtliche Engagement in der Gemeinde.

Konzept hatte sich im Frühjahr bewährt

Mit ihrer weihnachtlichen Aktion greift die Freiwilligenagentur auf ein bewährtes Konzept zurück. Schon während des Lockdowns in der ersten Jahreshälfte hatte die Einrichtung dazu aufgerufen, zum Glücksboten für die Senioren in den Pflegeheimen zu werden. Und viele Bürger, Schulen und Kitas hatten sich beteiligt: Viermal brachten die Mitarbeiter der Freiwilligenagentur Säcke mit Basteleien, Briefen, selbst gekochter Marmelade und sogar Vogelhäuschen in die Heime. Aus hygienischen Gründen waren die Grußbotschaften in Tüten verpackt und einen Tag lang tiefgekühlt worden, um etwaige Viren abzutöten.

„Die Freude dort war groß, gerade weil Besucher nicht in die Einrichtungen konnten“, sagt Diedrich. Nun hoffen er und sein Team, dass die Glücksbotschaften zu Weihnachten genauso viel Freude schenken werden.

Von Frank Walter