Freibad in Mellendorf öffnet wieder: Diese Regeln gelten für Besucher

Besucher können ihre Bahnen ziehen oder einfach im Wasser planschen. Das Mellendorfer Spaßbad öffnet nach der Corona-Zwangspause wieder die Türen. Am Donnerstag, 28. Mai, pünktlich um 6.30 Uhr soll der Regelbetrieb starten. Das kündigt Ingo Haselbacher, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Sport und Freizeit, an. Doch wer das Bad besucht, muss sich an einige Regeln halten.

Das Land Niedersachsen erlaubt den Start in die diesjährige Freibadsaison bereits ab Montag, 25. Mai. Doch in Mellendorf wollte man kein zeitliches Risiko eingehen, schließt die Türen deshalb erst drei Tage später auf – doch nicht alle, die wollen, dürfen gleichzeitig rein. Etwa nur ein Drittel der sonst 1500 Besucher in Spitzenzeiten darf sich künftig auf der Liegewiese sonnen oder im Wasser sein – auch bei schönstem Sommerwetter. „Das ist natürlich hart“, sagt Haselbacher.

Lohnt sich die Öffnung wirtschaftlich?

Der Geschäftsführer muss nun die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und gleichzeitig mehr Personal bereitstellen, das das Geschehen kontrolliert und auf die Einhaltung der Regeln achtet. Er habe lange überlegt, ob es nicht sicherer sei, das Bad geschlossen zu lassen, gibt Haselbacher zu. Ein Monat der Saison sei bereits verloren – und die Kosten laufen weiter. Ob es sich wirtschaftlich lohnt, vermag er nicht zu sagen. Das hänge auch vom Wetter ab. Doch der Geschäftsführer freut sich trotz allem, dass es wieder losgeht.

Für den Start hat er mit dem Team einen Hygieneplan aufgestellt. Einen Tag vor Beginn der Saison kontrolliert das Gesundheitsamt der Region Hannover, ob das alles so machbar ist. Die Mitarbeiter am Eingang regeln den Zugang. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, sagt Haselbacher. Doch im Zweifel müssen Badegäste zunächst vor dem Freibad warten, bis Schwimmer das Gelände verlassen haben.

Duschen bleiben geschlossen

Im gesamten Bad müssen Gäste den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Markierungen auf dem Boden sollen dabei helfen. Die Duschen bleiben geschlossen. Wer jedoch eine kalte Dusche möchte, kann die Anlagen neben den Becken nutzen. In den Einzelumkleiden dürfen Menschen ihre nasse Badekleidung aus- und sich umziehen. Alle vier Becken sind geöffnet. Doch die Strudel müssen aus bleiben.

Im Schwimmerbereich gibt es eine Einbahnstraßenregelung, damit sich die Menschen nicht zu nah kommen. Haselbacher kündigt an, dass es drei Doppelbahnen gibt: Auf der einen schwimmen die Gäste hin und auf der anderen zurück. Jeder müsse 4,5 Quadratmeter Platz haben, in den Nichtschwimmerbecken sei die Berechnungsgrundlage für die Anzahl der Personen 2,7 Quadratmeter.

Preise bleiben gleich – trotz kürzerem Aufenthalt

Die Öffnungszeiten tastet die Betreibergesellschaft nicht an. Wie in den Vorjahren hat das Bad montags bis freitags von 6.30 bis 20 Uhr, sonnabends von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Doch Gäste können nicht mehr den ganzen Tag dort verbringen. Das Spaßbad hat, so sehen die aktuellen Planungen aus, mehrere Zeitfenster über den Tag verteilt. Zwischendrin gibt es Haselbachers Angaben zufolge Pausen, in denen alle Besucher das Gelände verlassen müssen. Dann sollen beispielsweise Türklinken und Toiletten desinfiziert und das gesamte Bad gründlich gereinigt werden. Erst danach dürfen die nächsten Schwimmer kommen.

Haselbacher wirbt um Verständnis, dass die Eintrittspreise – Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 3,50 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro – nicht gesenkt werden. Er habe höhere Kosten und müssen mehr Personal bezahlen, obwohl nur ein Drittel der Leute kommen dürfen. „Das funktioniert einfach wirtschaftlich nicht“, sagt der Geschäftsführer. Mehr Geld will er von den Schwimmern trotz allem aber auch nicht verlangen. „Das können wir nicht bringen.“

Von Julia Gödde-Polley