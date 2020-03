Feuerwehr muss nachts Autobrand löschen

Elze

Auf einem Forstweg am Rande von Elze ist am Sonnabend kurz nach Mitternacht ein Ford Mondeo in Flammen aufgegangen. Ein 22-jähriger Zeuge hatte gegen 0.40 Uhr den Feuerschein in der Verlängerung der Wasserwerkstraße entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte mit drei Fahrzeugen aus, um den Brand zu löschen.

Der Kriminaldauerdienst der Polizeidirektion Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Halter war mit seinem Wagen einen Tag zuvor auf dem Forstweg nach einer Panne liegen geblieben und hatte den Wagen dort stehen lassen. Warum das Fahrzeug mehrere Stunden später in Flammen aufging, ist bislang unklar. Ein technischer Defekt könne zwar nicht ausgeschlossen werden, ebenso komme aber Brandstiftung in Betracht, so die Polizei. Am Montag werden Brandermittler das Wrack erneut unter die Lupe nehmen.

Zeugen, die rund um den Wagen in der Nacht zu Sonnabend etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, können sich an den Kriminaldauerdienst unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 wenden.

Aktuelle Polizeimeldungen Alle Polizei- und Feuerwehrnachrichten aus der Wedemark lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Rebekka Neander