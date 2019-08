Gailhof

Autobrand, Rauchschwaden, Löschwasser, Sirenengeheul, Drehleiter: In Gailhof geht die Ortsfeuerwehr mit den Ortsbewohnern in Aktion – und umgekehrt. Damit wollen die Ehrenamtlichen neue Freiwillige gewinnen für den aktiven Dienst. Interessierten stehen die nächsten drei Dienstabende im Feuerwehrgerätehaus als Schnupperdienste offen, um die Erlebnisse vom ersten Aktionstag am Sonntag zu vertiefen.

15 aktive Mitglieder hat die Gailhofer Feuerwehr aktuell. „Leider nur“, sagt Ortsbrandmeister Heinz Mohlfeld auf Nachfrage. Das seien eigentlich zu wenig. Normalerweise müsse eine Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung 23 Mitglieder haben, die zu Einsätzen ausrücken. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben, berichtet Mohlfeld. „Aber wir sind einsatzfähig“, betont der Ortsbrandmeister. Tagsüber sei die Situation manchmal problematisch, weil dann nur zwei bis drei Mitglieder nach Alarmierungen zu den Einsätzen fahren könnten. „Besser wäre es, wenn das Fahrzeug voll wäre.“ Dies ist der Fall, wenn sechs Leute ausrücken.

Rückgang der Mitglieder ist ein schleichender Prozess

Dass die Aktiven immer weniger werden, sei ein schleichender Prozess über mehrere Jahre gewesen. Es seien „mal mehr, mal weniger“ Mitglieder gewesen. Aktuell kämen aber auch aus der Jugendfeuerwehr, die die Ortsfeuerwehr hat, kaum welche nach, die in den aktiven Dienst treten können. Deshalb starteten die Ehrenamtlichen den ersten Aktionstag und suchen weitere Freiwillige.

Die Mindeststärke der Aktiven ist in der Verordnung über die kommunalen Feuerwehren in Niedersachsen geregelt, sagt Ewald Nagel. Der Gemeindesprecher bestätigt, dass Gailhof derzeit unter dieser vorgeschriebenen Zahl liegt. Doch: „Wir machen uns in Gailhof keine großen Sorgen.“ Die Ortsfeuerwehr mache „großartige Nachwuchsarbeit“. Es gebe immer „Wellenbewegungen“ bei den Mitgliedszahlen. Bei den kleinen Ortsfeuerwehren merke man diese Täler deutlich stärker, sagt Nagel. „Dass sie das erkennen und einen Tag der offenen Tür machen ist eine gute Sache“, betont der Sprecher. Die Einsatzbereitschaft sei gewährleistet. Insofern stelle sich für die Gemeinde die Frage nicht, was wäre, wenn die Ortsfeuerwehr dauerhaft zu wenig aktive Mitglieder dauerhaft hätte. „Es gibt überhaupt keinen Anlass für Aktionismus“, sagt Nagel. „Wir sind da momentan guter Dinge.“ Die Verwaltung steht Nagels Angaben zufolge in einem regen Austausch mit dem Gemeindekommando der Feuerwehr und unterstütze die Ehrenamtlichen bei allen Aktionen.

Sechs Frauen unter 15 Aktiven

„Wir werben hauptsächlich aktive Mitglieder ab 16 Jahren bis zur Altersgrenze von 67“, erläuterte Mohlfeld beim Aktionstag an der Straße Neuer Kamp. Trotz Dauerregen sah er die Resonanz vor Ort positiv. Schon vorab habe die Ortswehr etwa 50 Gailhofer angesprochen, selbstverständlich Männer wie Frauen. „Von unseren jetzt 15 Aktiven sind sechs Frauen“, sagte der Ortsbrandmeister.

Mohlfeld führt die Ortsfeuerwehr seit zwölf Jahren. Als Leiterin der Jugendgruppe mit aktuell neun Jungen und Mädchen hat er nun Ann-Kathrin Scheu an seiner Seite. Die Mitgliederzahl in der Jugendfeuerwehr schwankt zwischen zehn und 15, so die Langzeitbeobachtung. Doch bis zum Eintritt in den aktiven Dienst brauche es Jahre.

Feuerwehr führt Interessierte in Technik ein

Zu den Schnupperdiensten können Interessierte an den Dienstabenden dienstags am 20. und 27. August sowie am 3. September um 19 Uhr ins Gerätehaus, Am Dreieck 3, kommen. Was genau gemacht wird? Eine Einführung in die Technik, lautet das grobe Programm für die etwa zweistündigen Unterweisungen. Wer beim Aktionstag genau hingesehen und zugehört hat, bekam von den Gailhofer Feuerwehrleuten dort schon unglaublich viel Wissen in kürzester Zeit anschaulich geliefert. Ob Autounfall oder Feuerlöscher im Haushalt, Sicherheit von Kindern bei Rauchentwicklung oder Rettungsgasse auf der Autobahn – die aktiven Feuerwehrleute wussten die Situationen eingängig zu demonstrieren.

