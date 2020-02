Feuerwehrhaus Berkhof: So schreiten die Planungen voran

Wedemark

Die Gemeinde Wedemark will noch in diesem Jahr mit dem Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Berkhof anfangen. Es soll im südlichen Teil des Plangebiets Auf den Raden Platz finden und wechselt damit die Straßenseite der Landesstraße 190. Im nördlichen Teil des neuen Areals will die Kommune Wohnbau ansiedeln.

Für die Erschließung des Gebiets hat der Verwaltungsausschuss (VA) jetzt den Planungsauftrag in Höhe von 53.000 Euro an ein Celler Ingenieurbüro vergeben, berichtet Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. Die Verwaltung wolle im März anfangen, mit der Berkhofer Feuerwehr das Raumprogramm für das Gerätehaus zu entwerfen. Die Kommune hat nach der Anschaffung von vier neuen Feuerwehrfahrzeugen im Sommer 2019 in der mittelfristigen Finanzplanung auch 4 Millionen Euro vorgesehen, um die Feuerwehrgerätehäuser fit für die Zukunft zu machen.

Weitere Aufträge für Straßenendausbau und Digitalisierung

Der Verwaltungsausschuss hat außerdem den Straßenendausbau für die Stargarder Straße in Mellendorf vergeben. Den Auftrag über 75.000 Euro erhielt eine Wedemärker Firma. Damit können die Arbeiten auf dem ehemaligen Bauamtsgelände der Gemeinde noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Ein Ingenieurbüro in Hannover soll zudem weitere Planungen liefern für die Elektro-Verkabelung in der Elzer Grundschule, damit die Digitalisierung in der Schule fortgesetzt werden kann. Der erteilte Auftrag hat einen Kostenumfang von 32.000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach