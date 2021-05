Bissendorf/Wennebostel

Die Polizei Wedemark sucht Unbekannte, die in Wennebostel und Bissendorf diverse Gegenstände mit Farbschmierereien beschädigt haben. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag, 7. Mai, gegen 17.30 Uhr und dem darauffolgenden Sonnabend etwa 7 Uhr.

Im Bereich des Wennebosteler Kirchwegs, Am Kummerberg und Am Mühlenberg schmierten die Täter mittels Edding sowie weißer und silberner Sprühfarbe die Initialen „FRANK“ – das „K“ in Spiegelschrift – das Wort „BRAUSA“ und weitere Symbole. Betroffen waren die Plane eines geparkten Lastwagens, ein abgestellter Autoanhänger, ein Verkehrsschild, ein Telefonkasten, eine Mülltonne, eine Werbetafel sowie die Außenwände des Friedhofsgebäudes und einer Mehrzweckhalle. Auch die Fahrbahnen wurden beschmiert.

Ein Sprecher des Kommissariats Mellendorf beziffert am Sonntag den Schaden auf etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Wache unter Telefon (05130) 9770 entgegen.

Von Sven Warnecke