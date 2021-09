Bissendorf

Zwischen Fahrrad und Umwelt passt kein Blatt Papier, könnte man meinen – allenfalls erschwert der Kaufpreis für ein E-Bike oder Lastenrad noch die völlige Übereinstimmung. Das Fahrradfest in Bissendorf am Sonntag öffnete den Markt der Informationen, Zweiradangebote und Erfahrungen von Radlern für fünf Stunden, und mehrere Umweltgruppen trugen eigene Aktivitäten bei.

Die Polizei war auf dem Amtshof zur Stelle – aber nur, um unermüdlich Fahrräder zu codieren. Schon kurz nach 11 Uhr standen mehrere Radler und Radlerinnen in der Warteschlange. Polizeioberkommissar Andreas Kremmrich klebte die perforierten Codenummern auf die Rahmen. „Durch die Perforation sind die Marken nicht so leicht zu entfernen“, erläuterte er.

Polizeioberkommissar Andreas Kremmrich codiert beim Fahrradtag auf dem Amtshof die Räder, die ihm von den Besitzern vorgestellt werden. Quelle: Ursula Kallenbach

Der Ortsrat Bissendorf hatte gemeinsam mit der Gruppe Parents for Future (P4F) Wedemark zu der Veranstaltung eingeladen. Auch die P4F wollten an ihrem Stand vor dem Amtshaus vor allem ins Gespräch kommen mit Interessierten, und sie wollten zum Klimaprotest aufrufen. Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann hatte dort Mühe, sich wieder loszueisen aus den Diskussionen. Als passionierte Radfahrerin führte sie zweimal vom Amtshof aus Gruppen auf eine Kurztour, um an der Scherenbosteler Straße den Wert der seit Jahren dort markierten roten Fahrradschutzstreifen zu verdeutlichen.

Lastenfahrrad kann ein Zweitauto ersetzen

„Bakfiets“ (Kistenfahrrad) heißt in den Niederlanden das Lastenfahrrad, das inzwischen auch die Wedemark erobert. „Wir haben vielleicht zehn private Nutzer in der Wedemark“, schätzt Anja Haedge von den Parents for Future, die zu einem Austausch vor Ort einluden. Familie de Vries aus Bissendorf hat ihr zweites älteres Auto durch ein elektrounterstütztes Lastenfahrrad ersetzt. Sonja de Vries bringt Sohn Jan darin zum Kindergarten, auf dem Rückweg kann noch ein Freund mitfahren. Das findet der Fünfjährige super. „Ich mache damit alle Wege innerhalb der Wedemark und bis Burgwedel“, erzählte die Bissendorferin. Ganz nebenbei dient das Lastenrad noch als Werbefläche für ihre selbstständige Tätigkeit.

Verkehrswacht frischt Kenntnisse auf

Viele Besucher ließen sich beim Fahrradfest von Profis zum Kauf eines normalen oder eines E-Fahrrades für etwa 4000 Euro beraten. Dagegen frischte bei der Verkehrswacht Wedemark Stephan Siedler mit den Radlerinnen und Radlern die einfachen Sicherheitsfragen im Straßenverkehr auf. Ein kurzer Parcours auf der Gottfried-August-Bürger-Straße machte klar, wie wichtig der Schulterblick im Alltag auch für Radfahrer ist – und nicht nur für Führerscheinanwärter in der Prüfung.

Schüler Max Pohlmann zeigt den Schulterblick, wie er sein sollte. Quelle: Ursula Kallenbach

Ein Kandidat für diese Strecke kam von einem Stand gleich nebenan. Der Realschüler Max Pohlmann arbeitet aktiv im Umweltrat Campus W mit. Er demonstrierte, wie der Schulterblick und das Abschätzen des toten Winkels bei einem Fahrzeug funktionieren. Am eigenen Stand informierte er über Fahrrad- und Umweltziele, die auch Schülerinnen und Schüler erreichen können. „Wir sehen die Verkehrswende als sehr wichtig an“, sagte der 14-jährige Mellendorfer.

Von Ursula Kallenbach