Bissendorf

Ein unbekannter Dieb hat am Bahnhof Bissendorf ein schwarz-orangefarbenes Mountainbike der Marke Bulls gestohlen. Der Eigentümer hatte sein Zweirad am Donnerstag um 8.20 Uhr an der Straße Im Tannengrund angeschlossen. Am Freitag gegen 11.50 Uhr war das Fahrrad dann verschwunden, wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte. Sie hofft nun auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 30) 97 70 im Kommissariat Mellendorf melden sollen.

Von Frank Walter