Bissendorf

Die Polizei Wedemark ermittelt wegen eines mögliches Fahrraddiebstahls. Eine Anwohnerin der Scherenbosteler Straße in Bissendorf hatte in der Nähe des Bahnhofs am Dienstag gegen 17.45 Uhr in ihrer Hausmülltonne einen Fahrradhelm und ein aufgebrochenes Schloss entdeckt. Sie alarmierte das Kommissariat in Mellendorf. Die Ermittler vermuten, dass zwischen Montag, 3. Mai, etwa 14 Uhr, und dem darauffolgenden Dienstag am Bahnhof ein Fahrrad gestohlen worden sein könnte. Die Polizei sucht nun den Eigentümer der Fundstücke – und auch den oder die Täter. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke