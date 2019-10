Mellendorf

Sie heißen Prinz Albrecht von Preußen, Horneburger Pfannkuchen oder Geheimrat Dr. Oldenburg: Dabei handelt es sich um alte Apfelsorten, die Ernst Schmidt im Therapiegarten am Grabenweg in Mellendorf vorgestellt. Mehr als 20 Besucher, die am Tisch des Experten gespannt zuhörten, bewiesen, dass Interesse an...